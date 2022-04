Neymar avoue la vérité : «J’ai joué avec Messi, Ronaldinho et Kaka mais…»

On revenait sur quelques détails de la brillante carrière de Neymar Júnior. Et on se retrouve avec une dynamique qu’il entretient depuis plusieurs années avec le média officiel de la FIFA, dans laquelle il a fini par lâcher les noms de trois footballeurs historiques avec qui il aurait adoré partager une équipe.

Bien qu’il ait déjà côtoyé des personnalités très spéciales telles que Lionel Messi, Luis Suárez, Ronaldinho, Kaká, Xavi Hernández ou Andrés Iniesta, l’actuel 10 brésilien a mis en avant un meneur de jeu et deux cogneurs légendaires comme ses partenaires de rêve sur le terrain.

Le champion de l’UEFA Champions League, qui a également remporté la Copa Libertadores, a confirmé qu’il aurait aimé profiter de la classe de Zinedine Zidane, de la puissance de Ronaldo Nazário et des qualités de finition de Romario.

«Avec quel footballeur, passé ou présent, aurais-tu aimé jouer ?», lui ont- ils demandé, dans une vidéo (2015) sur la chaîne FIFA. Et l’ancien du FC Barcelone a simplement répondu :

«Je suis un grand fan de Romario. C’est quelqu’un avec qui j’aurais aimé jouer. Avec Zidane aussi. Et je n’ai joué qu’une seule fois avec Ronaldo (Nazário) lors de son dernier match avec le Brésil, donc j’aurais aimé jouer plus avec lui. Les trois d’entre eux sont les principaux.