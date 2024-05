Pour trouver l’amour de sa vie, il fait des panneaux publicitaires

Cet homme paie près de 400 € par semaine pour une affiche pour avoir une petite amie (et a déjà reçu plusieurs appels). Dans l’affiche publicitaire, il ne demande que deux choses : être une femme à marier et aimer le karaoké. Cette initiative innovante a déjà valu à Al Gilberti plus de 400 appels et 50 courriels.

Célibataire depuis 2015, Al Gilberti, un américain de 70 ans, n’a pas trouvé mieux que de se faire de la publicité pour trouver un partenaire, et ce, sur un panneau publicitaire géant. Situé à Sweetwater, au Texas, aux États-Unis, sur le bord d’une route, le visage d’Al est inscrit sur un panneau d’affichage qui fait des ravages dans son portefeuille chaque semaine.

400 dollars (l’équivalent de 370 euros), c’est ce que l’ancien promoteur de groupe dépense tous les sept jours pour rester sur le bord de la route, selon le New York Post. Sur l’affiche, qui mesure six mètres de haut, on peut également lire : «Homme seul, peut se reloger. Cherche femme mariée aimant le karaoké».

Cependant, on ne peut pas dire que les tactiques d’Al n’ont pas fonctionné. En tout et pour tout, et en seulement deux semaines, le téléphone portable de l’Américain n’a pas cessé de sonner, ayant reçu «plus de 400 appels et peut-être 40 ou 50 courriels», a-t-il déclaré au journal. Bien que certains aient été envoyés par des personnes qui en voulaient à son argent, ce père de famille divorcé a assuré au journal que l’espoir était le dernier à mourir.

«Je veux rencontrer la bonne personne, mais je n’ai pas encore reçu d’appel de sa part. Je veux les regarder dans les yeux et voir comment ils réagissent», a-t-il répondu. Ses trois principes non négociables sont la loyauté, l’honnêteté et la sincérité, et Al a avoué au New York Post qu’il déménagerait n’importe où dans le monde pour être avec la bonne personne. «J’irais en Europe pour rencontrer quelqu’un, il faut juste que je m’occupe de mon passeport. J’adore l’Europe et j’irais probablement là-bas. Pourquoi pas ?», a-t-il fait savoir

En ce qui concerne ses qualités, Al garantit qu’il sait écouter et qu’il a l’esprit très ouvert. «J’ai un revenu de retraite, je suis en bonne forme, je ne fais pas mon âge et je suis ouvert d’esprit. Beaucoup de personnes âgées sont fermées d’esprit, ce n’est pas mon cas». L’âge n’est pas un facteur non plus, puisque Al a avoué être sorti avec quelqu’un qui avait “26 ans de moins“. Nous lui souhaitons que son n’idée porte ses fruits.