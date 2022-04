Il avoue enfin la vérité : «Lionel Messi vaut aujourd’hui 60 millions, le même chiffre…»

Pilar Rubio et Sergio Ramos forment l’un des couples les plus médiatiques et les plus stables du football européen et, bien que les deux présument une vie parfaite et une famille de rêve sur les réseaux sociaux, c’est loin de la réalité, car en fin de compte c’est de deux personnes normales avec des problèmes assez communs.

Bien qu’ils jouissent de la gloire, de l’argent et de la beauté, Sergio et Pilar ne sont pas à l’abri de la jalousie et des insécurités, en fait, de temps en temps, ils ont tendance à avoir des discussions qui, dans le cas du présentateur de télévision, sont générées par le passé de Casanova que le joueur du PSG a eu.

Il y a quelques années, Sergio Ramos était l’un des célibataires les plus recherchés d’Espagne et avait même plusieurs relations de haut niveau, cependant, il y a un nom en particulier sur sa liste de conquêtes qui met Rubio et plusieurs de ses proches de mauvaise humeur joueur de football.

Il s’agit de la personnalité de la télévision Lara Alvarez, qui a eu une relation brève et instable avec le footballeur qui a pris fin à la mi-2010 après avoir traversé une saison d’impolitesse et de bagarres.

Bien qu’il n’y ait pas de version officielle de cette rupture, certains prétendent que la jalousie malade du footballeur a chassé le communicateur, bien qu’il soit également dit que Pilar était impliquée entre les deux.

Lara Alvarez était la petite amie la plus conflictuelle de Sergio Ramos

La vérité est que la fin de la relation avec Lara a été un grand soulagement pour les amis et la famille de l’ancien joueur du Real Madrid, car des sources proches assurent qu’elle ne s’est jamais entendue avec son entourage à cause de son caractère conflictuel.

En ce sens, on pourrait dire que l’arrivée de Pilar Rubio a été une bénédiction pour les proches de Sergio Ramos, qui n’ont jamais accordé d’importance à la différence de 8 ans entre lui et la mère de ses enfants.