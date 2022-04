Zlatan Ibrahimovic se lasse des rumeurs et parle honnêtement de sa retraite : «Je décide…»

Zlatan Ibrahimovic est l’un des joueurs les plus influents et les plus redoutés au monde, car, en plus d’avoir une carrière exceptionnelle et une personnalité très excentrique, le Suédois a un physique vraiment privilégié qui lui permet de rester dans l’élite du football européen.

A 40 ans, Zlatan est toujours un footballeur très décisif pour l’AC Milan, l’équipe qui mène la Serie A italienne et, malgré le fait que beaucoup considèrent que sa carrière est très proche de la fin, l’attaquant est pleinement confiant dans ses conditions.

En fait, le Suédois a récemment indiqué très clairement que la décision de prendre sa retraite ne dépend que de lui, il continuera donc à jouer au football professionnel jusqu’à ce qu’il s’ennuie ou jusqu’à ce que ses conditions physiques ne soient pas idéales, bien que ce dernier soit très peu susceptible de se produire, car l’attaquant s’entraîne avec beaucoup de discipline.

«Je décide quand m’arrêter, tout comme je décide que la balle jaune va vous toucher», a écrit Zlatan Ibrahimovic depuis son compte sur le réseau social Instagram, où il a partagé une vidéo dans laquelle il a testé sa visée en écrasant une balle jaune contre la caméra qui l’a enregistré.

Zlatan Ibrahimovic s’ennuie dans les ligues de bas niveau

Après avoir mis fin à son contrat avec Manchester United, Zlatan a tenté de jouer une saison dans la MLS des États-Unis, une ligue dans laquelle il s’est démarqué pour avoir un niveau bien supérieur au reste des joueurs.

En effet, le Suédois s’est ennuyé et a décidé de mettre fin à sa relation avec le Los Angeles Galaxy, une équipe dans laquelle il a semé la peur parmi ses coéquipiers et les membres du staff technique.

Zlatan Ibrahimovic a surpris le monde en revenant en Serie A et en prenant la tête de l’AC Milan, une équipe qui traversait à l’époque l’une des pires crises footballistiques de son histoire.