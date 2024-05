Mariés au premier regard : scandale inattendu, Alice en met plein la gueule à Florian, «T’as une tête de gland»

Alice et Florian, les jeunes mariés de l’émission “Mariés au premier regard”, semblent avoir des tensions. En effet, la jeune mariée a tenu des propos surprenants envers son mari.

Préparez-vous à vivre une nouvelle édition de Mariés au premier regard très intense ce lundi 6 mai 2024. M6 diffusera en soirée ce programme très populaire auprès des téléspectateurs. Mais qu’adviendra-t-il des candidats ? Entre amour et séparation, tout est envisageable au sein de cette émission captivante.

Le lundi 6 mai, les admirateurs auront l’occasion de revoir le couple Alice et Florian. Ces deux tourtereaux sont toujours en pleine lune de miel. Un moment qui fait rêver, n’est-ce pas ? Préparez-vous à des changements majeurs au sein de ce duo. Les critiques et les insultes seront monnaie courante. Plus de détails vous seront révélés dans cet article. Attention, spoiler !

«Il s’est passé ce qu’il doit se passer »

Les deux participants ont-ils bien vécu leur réveil ? Tôt le matin, Alice et Florian se câlinent au lit. Le jeune marié, heureux et épanoui, partage avec enthousiasme que leur deuxième nuit ensemble a été plus intense. Cependant, il semble qu’Alice ne partage pas tout à fait le même avis. Elle a déclaré :

«On s’est endormi les bras dans les bras. À partir du moment où il y a un contact physique, il s’est passé ce qu’il doit se passer». Les participants de l’émission Mariés au premier regard ont opté pour la discrétion en ce qui concerne les détails de leur nuit lors de l’entretien.

Mariés au regard : une belle compatibilité entre Alice et Florian

En effet, il convient de rappeler que leur union a été marquée par une tension charnelle, et il semble que le couple ait franchi une étape significative. Après une nuit sensuelle, Alice et Florian se dirigent vers un nouvel endroit en Italie pour poursuivre leur lune de miel. Pendant ce temps, Alice prend plaisir à taquiner Florian et une belle alchimie se manifeste entre eux.

Les papillons dans le ventre continuent à s’envoler. Pour Florian, l’amour occupe une place centrale dans sa vie, il va même jusqu’à affirmer que le début de leur histoire est parfait. Quelle belle compatibilité ! Cela donne envie aux célibataires de vivre la même expérience.

Alice : « T’as une tête de gland ! »

Pendant leur séjour, les deux amoureux vivent en totale symbiose. Rien ne peut les freiner. De plus, durant leur voyage, ils aiment se taquiner et la jeune mariée prend de nombreux selfies avec son mari. Cependant, lors d’une petite séance photo, tout a soudainement basculé pour Alice et Florian.

Alors qu’ils portent tous les deux un casque de scooter, Alice taquine Florian en lui lançant une plaisanterie. : «T’as une tête de gland !». Malgré une remarque peu agréable, le jeune homme éclate de rire. Alice et Florian sont donc comblés de bonheur et profitent pleinement des moments agréables passés ensemble. La mariée avoue se sentir épanouie «sur un petit nuage» et ne pourrait pas «rêver mieux».

La relation entre Florian et son partenaire semble être solide et durable, car elle est fluide et naturelle. Cependant, malgré ce début d’idylle parfait, des difficultés pourraient survenir dans les prochains épisodes et mettre leur relation à l’épreuve.