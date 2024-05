Ludivine (Mariés au premier regard) met à nu un secret lors du tournage !

Ludivine s’est lancée dans son expérience dans Mariés au premier regard après son mariage avec Raphaël. Elle prend plaisir à relever quelques faits subtils qu’il faut absolument savoir.

Cette émission laisse déjà des faits intéressants à contempler surtout avec le couple inédit de Tracy et Flo d’une part, et de Loïc et Ophélie d’autre part. Ludivine est convaincu de son nouveau voyage même s’il elle n’a pas la voix de la majorité absolue pour la vérité de son couple et de sa nouvelle vie qu’elle va mener.

La croisade de la paix, du charme, de l’amour et de tout ce qui relève du romantisme sont les faits lisibles sur le visage de Ludivine dès qu’elle a aperçu Raphaël dans l’épisode 7 publié ce 29 avril. La simplicité et le charme de Ludivine ont également convaincu Raphaël qui l’a fait savoir à travers son sourire.

Ludivine (Mariés au premier regard) : « J’en pleure de joie… »

Comme le demande les règles sociales, Ludivine et Raphaël se sont dits oui de manière officielle devant des proches. « Tellement heureuse lors de mon arrivée, à en pleurer de joie. (La production m’a dit que j’étais la seule en huit saisons et qu’ils ont partagé mon émotion en loge à pleurer aussi). On a refait une prise sans grimace à la fin de la cérémonie pendant que nos proches nous attendent pour la séquence descente des marches » a-t-elle affirmé sur Instagram pour exprimer combien grande est sa joie. Cependant, les émotions étaient tellement intenses du côté de Ludivine qu’elle n’a pas pu retenir ses larmes en longeant le tapis rouge.

Ludivine encense son beau-père : « Vos valeurs se ressentent dans votre… »

La jeune femme ne cache plus les secrets du tournage. «Montez le son parce qu’on entend Raph parler dans mon dos 15 minutes après m’avoir déjà rencontrée», a-t-elle avancé. Dans sa publication sur Instagram, Ludivine a apprécié les valeurs qu’incarnent la personne de son beau-père. « Vous êtes un être grand de cœur. Vos valeurs se ressentent dans vos actes. Pour votre sollicitude paternelle et votre gentillesse, on ne peut que vous dire gratitude infinie.»