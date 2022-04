Il a appelé le club et prévenu : «Je veux être le nouvel entraîneur du PSG…»

Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, le club qui voulait acheter Lionel Messi devait payer 180 millions d’euros, chose pratiquement impossible pour n’importe quel club compte tenu également de son salaire.

En fait, Manchester City a même offert 100 millions d’euros pour son pass lorsqu’il a envoyé le burofax. Mais petit à petit, ce prix est loin et avec le facteur âge au milieu, son prix s’est dilué et il vaut maintenant 60 millions d’euros.

«La raison qui motive la dévaluation de Messi de 20 millions d’euros, c’est son âge. Il ne peut définitivement pas être transféré pour sa valeur marchande précédente et ce sera une tendance qui va se poursuivre», a déclaré Ronan Caroff, un acteur clé du site de transfert et de devis des footballeurs, Transfermarkt.

Messi n’était pas le seul à avoir été dévalué dans l’effectif du PSG car Neymar a également subi une chute sévère, perdant 10 millions dans son prix, qui avoisine désormais les 90 millions d’euros.

L’Argentin Mauro Icardi était le quatrième plus sous-évalué lors de la dernière mise à jour, perdant 7 millions (28 millions d’euros est sa nouvelle valeur).

Peut-être que Messi ne sera pas acheté par un autre club puisqu’il est au PSG avec un contrat et s’il quitte Paris à un moment donné ce sera parce que son contrat se termine et non parce qu’il a accepté une offre d’un autre club. Cependant, sa valeur n’est plus ce qu’elle était avant et cela ne peut pas être arrêté.

Jusqu’à présent, Messi a joué 29 matchs, fourni 13 passes décisives et marqué 8 buts dans l’équipe de Mauricio Pochettino, mais ce qui est plus important, c’est que son niveau, dans les matchs les plus importants du PSG, n’a pas été celui attendu.

Il convient de rappeler que lors de la dernière saison avec le FC Barcelone, Messi a marqué 38 buts et délivré 12 passes décisives.