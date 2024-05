Loin de ce que vous imaginez, voici pourquoi Messi et Cristiano ont marqué autant de buts dans leur carrière

Marcelo a travaillé tous les jours avec Cristiano Ronaldo pendant près de dix ans et a joué contre Lionel Messi dans les clasicos espagnols pendant plus de quinze ans. S’il est une personne qui fait autorité pour parler de ces deux monstres, c’est bien l’emblématique latéral brésilien.

Dans l’émission Podpah Podcast, l’actuel joueur de Fluminense a expliqué que, dans le football de haut niveau, tous les joueurs savaient que le génie argentin et la star portugaise n’étaient pas normaux.

Marcelo parle de la rivalité entre Messi et Cristiano



«Si Messi marque deux buts, Cristiano en marque trois. Si Cristiano marque trois buts, il en marque quatre. C’est normal. Lorsque Cristiano est arrivé en Espagne, le meilleur buteur de la Liga était Raúl avec 24 buts. Une saison, Cristiano a marqué 60 buts, et en Liga, il en a marqué 40. Le dernier (Pichichi) était Benzema, qui a marqué 19, 20 ou 30 buts. Et Messi a aussi eu une période où il a marqué 90 buts en une saison», a déclaré Marcelo.

«Nous savions que ce n’était pas normal. D’après ce que j’ai vu, ces deux-là étaient dans une situation différente du reste du monde. Je ne parle pas du Ballon d’Or, mais de la compétitivité. Chaque année, ils se battaient l’un contre l’autre. Cristiano battait des records pour n’importe quoi. Il battait des records tout le temps», ajoute le brésilien.

Le secret des buts qu’ils marquent



Si Lio et CR7 ont marqué plus de 800 buts dans leurs carrières respectives, c’est grâce à leur talent, leur mentalité, leur envie de se surpasser et leurs qualités de finisseur, bien sûr. Mais il y a aussi un “détail” que beaucoup ne considèrent pas souvent : leur football direct et aggressif.

Messi et Cristiano (depuis leur passage au Real Madrid) ne spéculent pas avec le ballon ou leurs mouvements. Ils ne dribblent pas pour se montrer ou pour se faire applaudir, mais parce que cela leur permet de se rapprocher de leur véritable objectif : marquer.

«Messi restait immobile, il ne disait rien. Vous arriviez et il commençait à dribbler. Et ses dribbles étaient simples. Ce qui se passe, c’est qu’il pense avant les autres. Quand il y avait un rebond, il sortait toujours. Il est très direct. Il est comme Cristiano. Si quelqu’un vient de l’autre côté, il entre dans la surface avec beaucoup de vitesse pour marquer un but, pour marquer», dit Marcelo avant de continuer.

«Ils ont faim de buts, ce qui n’est pas le cas de beaucoup d’autres joueurs. Ils marquent beaucoup de buts parce qu’ils aiment vraiment marquer des buts. Messi ne dribble pas pour se montrer, il dribble parce qu’il veut marquer des buts. C’est la même chose pour Cristiano», révèlent Marcelo Vieira, qui a passé plusieurs années à côtoyer ses deux monstres du football professionnel.