Image pleine d’émotions : voici comment Shakira a célébré la fête des mères avec ses enfants

Comme chaque année, ce deuxième dimanche du mois de mai, la fête des mères a été célébrée dans différentes parties du monde, une date à laquelle un hommage est rendu à toutes ces femmes qui se battent chaque jour pour le bien-être de leurs enfants et qui, malgré les différents obstacles qui se dressent sur leur chemin, sont toujours prêtes à écouter, à guider et à soutenir leurs proches avec amour.

C’est pourquoi, ce dimanche 12 mai, les réseaux sociaux sont devenus le support idéal pour partager des messages émouvants liés au travail admirable des mères à la maison, et parmi les réactions, celles de Shakira n’ont pas manqué.

Sur son compte Instagram officiel, où elle compte plus de 90 millions de followers, l’artiste de Barranquillera s’est montrée très émue dans le cadre de cette célébration, raison pour laquelle elle a surpris ses followers avec une photo pleine d’émotion qui reflète la grande connexion qui existe entre elle et ses enfants.

En outre, c’est aussi la preuve que son travail de mère est fortement lié à la musique, comme elle l’a démontré dans sa première collaboration avec ses enfants, intitulée Acróstico.

Sur l’image, la chanteuse colombienne apparaît en train de pratiquer l’une des activités qui la passionnent le plus, cette fois-ci aux côtés de Milan et de Sasha, qui ont hérité de son amour pour la musique et qui, comme elle, ont des capacités différentes pour chanter et jouer de différents instruments de musique.

«Aujourd’hui, je veux célébrer toutes les femmes qui donnent et nourrissent la vie, parce que nous toutes, avec ou sans enfants, savons comment prendre soin et lutter pour ceux qui dépendent de nous», a écrit la Barranquillera sur son réseau social, avec le cliché sur lequel on la voit porter des vêtements décontractés tout en jouant de la guitare électrique, partageant le même espace et la même activité que ses enfants ; Milan s’occupant de la batterie et Sasha jouant également de la guitare.

Dans la description de son message, qui a rapidement dépassé le million de likes, Shakira a ajouté : «Et à Milan et Sasha, les deux soleils de ma vie, merci de m’avoir illuminé et de m’avoir complété».

Comme prévu, en plus d’accumuler un grand nombre de likes, la chanteuse des tubes Puntería, Copa Vacía, El Jefe et autres a reçu des milliers de messages de félicitations pour son travail de mère, ainsi que des commentaires de gratitude pour le message émouvant qu’elle a dédié à d’autres mères du monde entier en cette date spéciale.

“Quel beau message, bonne journée à la belle, talentueuse, protectrice et fabuleuse mère que vous êtes” ; “le talent d’une mère prévaut chez ses enfants” ; “mille félicitations pour toujours. Belle Latina, tu es admirable Shakira” ; “J’aime cette complicité” ; “Que Dieu bénisse ta vie et ta famille” ; “tu es une mère exemplaire” ; “une grande mère” ; “tu ne pourrais pas avoir une meilleure mère”, ont été les réactions de certains de ses fans.