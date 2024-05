Voici le bel homme mystérieux qui a accompagné Shakira au Met Gala 2024

La chanteuse colombienne était éblouissante dans une robe rouge, mais elle était curieuse de connaître le bel homme qui se tenait à ses côtés tout au long de l’événement.

Lundi dernier, le 6 avril, la célèbre chanteuse colombienne Shakira a fait ses débuts très attendus au Met Gala, un événement caritatif de renommée mondiale qui réunit les célébrités les plus en vue de l’industrie du divertissement, dans une robe éblouissante de Carolina Herrera.

Dès sa sortie de l’hôtel, Shakira a captivé toutes les personnes présentes grâce à la couleur rouge frappante de sa robe et à une cape spectaculaire drapée élégamment derrière elle.

Mais ce qui a le plus frappé, c’est la présence d’un homme mystérieux qui l’a accompagnée tout au long de la tournée. Qui est cet homme énigmatique ? Il s’agit de Wes Gordon, un talentueux créateur de mode américain qui travaille actuellement pour la prestigieuse maison Carolina Herrera. C’est lui qui était aux côtés de la célèbre artiste tout au long de l’événement, veillant à ce que sa tenue soit impeccable à chaque instant.

C’est Wes Gordon qui a dessiné la robe éblouissante portée par la chanteuse colombienne lors du Met Gala. Comme il l’a révélé dans une interview accordée à Vogue sur le tapis vert, il a travaillé en étroite collaboration avec Shakira pendant deux mois pour créer ce chef-d’œuvre de la mode.

Voici le bel homme mystérieux qui a accompagné #Shakira au #MetGala2024 pic.twitter.com/y4AxnYm5Ul — On voit tout 😎 (@onvoitout) May 13, 2024

Le jeune créateur de Carolina Herrera était présent à tout moment pour s’assurer que la robe s’adaptait parfaitement au corps de Shakira et qu’elle respirait la confiance et l’élégance à chaque pas. On peut même voir dans certaines vidéos, tant de la production de l’événement que des fans qui les ont partagées sur les réseaux sociaux, comment Wes Gordon s’est chargé d’arranger la queue de la robe pour que l’artiste puisse poser devant les photographes, avec une allure tout simplement spectaculaire.

En bref, la présence de Shakira au Met Gala 2024 a été un véritable spectacle de style et d’élégance. Le fait qu’elle ait choisi Wes Gordon comme cavalier a non seulement ajouté une touche supplémentaire de glamour, mais a également mis en lumière la collaboration entre l’artiste talentueux et la maison de couture emblématique Carolina Herrera. Ensemble, ils ont créé un moment mémorable dans l’histoire de la mode et du divertissement.