Une très bonne nouvelle pour les fans de Shakira

Le tribunal d’Esplugues de Llobregat a décidé de classer la deuxième affaire contre Shakira pour fraude fiscale présumée. Dans un communiqué, le juge le justifie en affirmant qu’«il n’y a pas de preuves qui démontrent que la chanteuse a voulu consciemment et volontairement frauder le Trésor public» en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune pour l’année 2018.

Une décision qui intervient après que les accusations ont décidé de se retirer de l’affaire. Tant le ministère public que les accusations privées, exercées par la Generalitat et l’Agence fiscale, se sont joints à la défense et ont annoncé hier qu’ils demandaient à ce que l’affaire soit classée, de sorte que le juge n’a pas eu d’autre choix que de clore le dossier.

Il s’agit de la deuxième enquête ouverte par Shakira en Espagne, en l’occurrence pour avoir prétendument fraudé le fisc à hauteur de 6,6 millions d’euros en 2018. Elle a été ouverte à la suite d’une plainte du ministère public qui a été acceptée par le tribunal numéro 2 d’Esplugues de Llobregat.

En effet, la procédure a été ouverte alors que Shakira était encore en attente de son procès pour avoir escroqué 25 millions d’euros, ce que la chanteuse a fini par admettre. Et lors de son appel vidéo en février, la chanteuse a déclaré que la deuxième affaire de fraude fiscale était une façon de la “presser” d’accepter les responsabilités de la première affaire.

Le dossier a été célébré par la défense, Pau Molins, qui a clamé l’innocence de son client et a déclaré qu’avec cette décision «la campagne de diffamation du Trésor prend fin».

La photo que Shakira ne voulait pas



Le 20 novembre, Shakira s’est habillée en rose pour se rendre à un rendez-vous qu’elle a voulu éviter à tout prix. La chanteuse colombienne a dû monter les marches du tribunal de Barcelone pour faire face au procès pour fraude fiscale de 25 millions d’euros entre les années 2012 et 2014, alors qu’elle était encore avec l’azulgrana Gerard Piqué.

Elle finit alors par reconnaître les faits et signe un accord de plaider-coupable qui lui évite une peine de huit ans de prison en échange du paiement d’une amende de 7,5 millions d’euros et d’une peine de prison de trois ans, qu’il ne purgera pas. Cette fois, la deuxième affaire de fraude fiscale, quatre fois moins importante que la première, devrait être classée et la pop star devrait éviter un nouveau procès.