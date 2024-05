Ce geste du prince William en dit long sur l’état de santé de Kate Middleton

La santé de Kate Middleton a suscité des inquiétudes dans le monde entier et, malgré le secret, chaque signe de la couronne est méticuleusement examiné par les experts royaux. Mais un signe du prince William a braqué les projecteurs sur la condition royale de la princesse.

Depuis que le diagnostic de cancer de la princesse de Galles a été confirmé en mars, les spéculations sur l’évolution de son traitement ont commencé à circuler, suscitant une grande curiosité quant aux progrès de Kate et à leurs implications.

Cette fois, cependant, un geste du prince William suggère que tout est en ordre et que le traitement préventif par chimiothérapie évolue favorablement. Depuis que le diagnostic de Kate a été confirmé, le prince William a réduit sa présence aux événements publics et a choisi de ralentir son activité afin d’être proche de sa femme et de ses enfants.

Cependant, ce jeudi, le prince de Galles effectuera sa première visite officielle en Cornouailles depuis qu’il a pris le titre de duc dans la région, ce qui implique de passer une nuit loin d’Adelaide Cottage. C’est la première fois depuis que les problèmes de santé de Kate ont été rendus publics que le prince William ne dormira pas à Windsor, ce qui laisse entendre que cette décision ne sera prise que si l’état de santé de son épouse s’améliore.

Lors de ses récents engagements publics, le prince a rassuré le public sur l’état de santé de la princesse, affirmant qu’elle allait bien, et ce changement dans son emploi du temps semble être un autre signe positif. Ce changement, compte tenu du contexte délicat de sa santé, est interprété comme un signe encourageant pour les partisans de la famille royale britannique.