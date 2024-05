Karol G a une silhouette spectaculaire sur cette photo : elle révèle tout le secret pour perdre du poids comme jamais

La célèbre chanteuse de musique urbaine Karol G a surpris ses fans en révélant les efforts qu’elle a déployés pour perdre du poids pendant la pandémie. L’artiste colombienne a avoué sur Instagram qu’elle avait adopté un plan d’alimentation et d’exercice strict pendant trois mois. Grâce à son dévouement et à ses efforts, elle a réussi à perdre plusieurs kilos et à afficher une silhouette plus fine et plus définie.

C’est pendant le confinement dû à la pandémie de coronavirus, que Karol G a admis qu’elle pesait 76 kilos, mais qu’à force de détermination et de discipline, elle est parvenue à atteindre 62 kilos. La chanteuse a expliqué qu’elle avait profité de son séjour à la maison pour prendre des repas en dehors de son régime habituel avec son ex-partenaire, Anuel AA. Cependant, lorsqu’elle a réalisé l’impact sur son physique, elle a décidé de prendre des mesures drastiques pour inverser la situation.

L’artiste a avoué qu’un événement au cours duquel elle a reçu des critiques sur son apparence l’a profondément affectée, ce qui l’a incitée à changer ses habitudes. Se promettant de ne plus laisser les commentaires négatifs l’affecter, elle s’est attachée à retrouver sa forme physique par des entraînements intensifs, notamment des séances de cardio à jeun et des séances d’entraînement biquotidiennes.

Karol G s’est déclarée fière d’avoir perdu près de trente kilos grâce à son dévouement et à sa détermination. La chanteuse a décidé de poursuivre sa transformation physique en se concentrant sur le renforcement de sa zone abdominale. Bien qu’elle n’ait pas révélé les détails de son régime alimentaire, on suppose qu’elle combine une alimentation saine avec une routine d’exercices exigeante pour obtenir des résultats remarquables en peu de temps.

La “bebesita”, comme l’artiste est affectueusement surnommée, a inspiré de nombreux adeptes en leur racontant comment elle a surmonté les obstacles et en leur faisant part de son engagement en faveur de la santé et du bien-être. Karol G démontre qu’avec des efforts et de la persévérance, il est possible d’atteindre ses objectifs. Elle est un exemple d’autonomisation et d’authenticité pour ceux qui la suivent sur les médias sociaux et qui apprécient sa musique.