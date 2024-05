Shakira reçoit la meilleure nouvelle de sa vie

Shakira est sur le point de résoudre ses problèmes juridiques avec le système judiciaire espagnol après avoir reçu d’excellentes nouvelles dans son affaire de fraude fiscale.

L’accusation et le ministère public ont tous deux demandé que cette deuxième affaire soit classée pour de bon, ce qui a permis au tribunal de clore le dossier. Toutefois, l’artiste doit encore régler ses dettes avec les autorités fiscales par voie administrative.

Selon des sources juridiques, la défense de Shakira a déposé la demande de classement de l’affaire il y a trois mois, et tant le ministère public que les procureurs privés, représentés par l’Agence fiscale et la Generalitat de Catalunya, ont appuyé cette demande. Il convient de noter que le chanteur avait déjà payé les 6,6 millions d’euros réclamés par les autorités fiscales l’année dernière.

Le ministère public a conclu qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes pour étayer les deux délits de fraude fiscale dont le chanteur était accusé, ce qui représente un revirement important dans l’affaire. Cette décision intervient après plusieurs mois d’enquête, au cours desquels une deuxième plainte pour fraude fiscale a été déposée contre la chanteuse, l’accusant d’évasion fiscale par le biais d’un système de sociétés.

Malgré cette bonne nouvelle, Shakira doit encore faire face à d’autres litiges, notamment une affaire en cours avec le bureau des impôts pour l’année fiscale 2011. Dans ce cas particulier, il s’agit de déterminer si la Colombienne a résidé en Espagne suffisamment longtemps pour être considérée comme résidente fiscale dans le pays.

Ce différend sera résolu par une procédure administrative, et la défense de l’artiste est convaincue qu’elle sera en mesure de prouver qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour être considérée comme résidente fiscale.

Face à tous les défis juridiques auxquels elle a été confrontée, la danseuse est sur le point de mettre un terme à ses problèmes avec la justice espagnole, ce qui marque un nouveau chapitre dans ses relations avec les autorités fiscales du pays ibérique. La nouvelle a été accueillie avec joie par l’artiste et ses fans, qui espèrent qu’il s’agit du début d’une étape plus calme et plus positive dans sa vie personnelle et professionnelle.

Il ne fait aucun doute que cette nouvelle donne à Shakira l’occasion de se concentrer sur sa musique et de continuer à enchanter ses fans du monde entier avec son talent et son charisme inégalés. Les fans de l’auteur-compositeur attendent donc avec impatience son retour triomphal sur scène et la poursuite de sa carrière musicale couronnée de succès.