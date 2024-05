Justin Bieber et Hailey Baldwin attendent un heureux événement

Les rumeurs de crise entre Justin Bieber et Hailey Baldwin appartiennent au passé. Le couple a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il attendait son premier enfant. Le mannequin est enceinte de six mois et a voulu fêter l’événement en partageant un post sur Instagram

Justin Bieber et Hailey Baldwin ont partagé sur leur compte Instagram une photo dans laquelle on voit la jeune femme dans un pré avec une combinaison blanche qui met en valeur son ventre qui s’arrondi. En plus des photos, le couple a posté une vidéo montrant qu’ils ont profité de l’occasion pour renouveler leurs vœux de mariage. Alors que Baldwin porte un look presque nuptial, Bieber arbore une casquette à l’envers et une large veste noire.

Le couple a noué le nœud en septembre 2018 au palais de justice de New York, deux mois seulement après s’être fiancé. Un an plus tard, ils ont organisé une grande cérémonie en Caroline du Sud, entourés de leur famille et de leurs amis, notamment Ed Sheeran, Jaden Smith et Kylie Jenner.

Le couple a dû faire face à un certain nombre de problèmes de santé. Au milieu de l’année 2022, la mannequin et femme d’affaires de 27 ans a été victime d’un accident vasculaire cérébral et a dû être hospitalisée. De son côté, Bieber est atteint du syndrome de Ramsay Hunt, qui lui a causé une paralysie faciale partielle et l’a contraint à annuler sa tournée de la même année.

Depuis leur mariage, les rumeurs d’une éventuelle grossesse ont fait surface à de nombreuses reprises, une situation dont Baldwin s’est plainte dans les médias. «Quand le jour viendra, vous serez les derniers à le savoir, c’est-à-dire vous, les internautes», a-t-elle déclaré un jour au magazine GQ. Baldwin a tenu parole et a attendu que la grossesse soit bien avancée avant d’annoncer la nouvelle.

Bieber a toujours exprimé son désir d’être père, mais il a également précisé que c’était à sa femme de décider quand il serait temps d’agrandir la famille. «Hailey a encore des choses à rattraper, elle n’est pas encore prête. Et ce n’est pas grave», a-t-il expliqué lors d’une apparition dans l’émission d’Ellen DeGeneres.

Les rumeurs d’une éventuelle grossesse ont de nouveau circulé cette semaine après l’absence de Mme Baldwin au Met Gala, l’événement de mode le plus important de l’année. Elle et son mari sont des invités réguliers de la soirée et il a été surprenant qu’ils ne soient pas présents cette année.