Shakira révèle l’un de ses secrets les mieux gardés

Shakira a avoué l’un de ses secrets les mieux gardés : l’une de ses chansons lui fait honte. C’est l’une de ses chansons légendaires qui, avec le recul, ne la rend pas si fière d’elle-même. Il s’agit de la chanson de son album “Whenever, whenever”, qui contient un élément qu’elle trouve aujourd’hui exagéré.

“Suerte“, l’une des chansons les plus populaires de Shakira, contient un élément qui, aujourd’hui, embarrasse un peu la chanteuse. Le mantra “lero, lore, lore” ne lui semble pas tout à fait juste. «Je crois que j’exagérais les cris dans ma voix», avoue-t-elle. Certains se sont offusqués d’une telle confession.

La confession à laquelle personne ne s’attendait



De nombreux fans de la chanteuse colombienne lui ont reproché d’avoir fait part de ses sentiments sur la chanson. Sur le compte Twitter “ShakiraXpace“, ils ont pris sa défense. «Cela s’appelle évoluer, savoir accepter ses défauts et les améliorer», ont-ils écrit, reprochant aux personnes offensées.

Shakira a profité de l’occasion pour confier les changements que sa voix a subis après avoir donné naissance à ses fils, Milan et Sasha. “J’ai réalisé qu’après mes grossesses, ma voix était devenue plus épaisse“, a-t-elle déclaré. Elle a ajouté qu’elle écoutait souvent sa voix à la radio lorsqu’elle était avec ses enfants et qu’ils commentaient souvent les changements qu’elle avait subis.

L’évolution de Shakira



La chanteuse n’a pas hésité à confier sa relation avec la musique de ses jeunes années et la façon dont elle utilise sa voix. Les changements qu’elle a subis sont dus à des changements physiques mais aussi à l’évolution qu’elle a connue. “J’ai évolué en tant que femme, en tant que personne, mon intellect a évolué“, a-t-elle expliqué.

Shakira dit qu’elle n’aime pas son mythique “lero, lore, lore” mais qu’elle apprécie cette étape dans laquelle elle constate toute l’évolution qu’elle a vécue tout au long de sa vie. L’artiste assure qu’elle s’aime beaucoup plus en tant qu’artiste dans le présent, parce qu’elle comprend à quel point sa voix a grandi et a été mise à profit au fil des ans. Et vous, aimez-vous la chanson mythique de Shakira ?