Kylian Mbappé nomme son milieu de terrain préféré : «On s’est mis à rêver…»

La journaliste argentine Karina Lavícola assure qu’il s’agit «d’une histoire bien construite» qu’elle a créée «pour se donner de l’importance», mais qu’elle ne négocie jamais.

Wanda Nara est une fois de plus au centre de la polémique sur les informations révélées par la journaliste argentine Karina Lavícola, même si cette fois l’affaire n’a rien à voir avec l’infidélité, les messages ou les ruptures comme cela s’était produit ces derniers mois.

A cette occasion, Wanda a été accusée de promouvoir un énorme mensonge pour faire croire à tout le monde qu’elle est la représentante de son mari, Mauro Icardi. «C’est un mensonge !», se défend vigoureusement Lavícola.

«C’est un mensonge qu’elle soit la représentante de Mauro. C’est une histoire bien construite qu’elle a mise en place pour se donner de l’importance, mais quand il s’agit de négocier, ce n’est pas elle qui s’assoit et négocie. C’est un mensonge», a-t-elle révélé dans l’émission Les partenaires de l’émission.

Comme on le croyait jusqu’à présent, Icardi a quitté celui qui avait été son agent pendant plus de dix ans en octobre 2015 pour laisser cette place à Wanda, qu’il avait épousée un an plus tôt.

Depuis lors, la figure de l’Argentine était celle d’un négociateur acharné qui a réussi à renouveler le joueur avec l’Inter, devenant ainsi le troisième footballeur le mieux payé d’Italie.

«Je suis la seule femme qui fait gagner de l’argent à son mari» ou «J’ai fait passer Mauro de 14 millions à 250» étaient quelques titres qu’il a laissés dans le passé

Mariana Brey, compagne de Karina Lavícola dans le même format, a tenu à préciser ses propos et a assuré que bien que Wanda ne soit pas son agent, elle contrôle tous les biens familiaux :

«Wanda a déclaré que Mauro lui avait donné absolument tous ses biens. Ainsi, que vous soyez ou non le gestionnaire, vous avez tout et vous possédez tout . Et c’est ce qui arrive à la plupart des joueurs», a-t-il déclaré.

Le nom de Wanda Nara est non seulement apparu à la télévision argentine ces dernières heures en raison de l’affaire Icardi, mais ils ont également rappelé certains épisodes de son passé comme les prétendues infidélités qu’elle a subies avec Maxi Lopez.