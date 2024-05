«Vous avez une tête d’arabe !» : énorme scandale dans TPMP entre ces deux invités

Jean Messiha a suscité la polémique lors de son intervention dans l’émission “Touche pas à mon poste” (TPMP) le jeudi 2 mai 2024 en ayant un comportement inapproprié envers une jeune femme voilée. Cette attitude a été vivement critiquée et qualifiée de dérapage.

Jean Messiha, économiste, haut fonctionnaire et président du cercle de réflexion “Vivre Français“, a réaffirmé son engagement en faveur de la liste Reconquête de Marion Maréchal pour les élections européennes, lors de cette journée du jeudi 2 mai 2024.

Dans une interview accordée à Valeurs Actuelles, l’homme politique de 53 ans a expliqué les motivations de son retour au sein du parti Reconquête, après l’avoir quitté il y a deux ans.

“La politique ne vous quitte jamais et surtout quand on y entre comme moi par convictions et non par opportunisme. Cela étant, il y a différentes façons de faire de la politique : de façon partisane, en portant les couleurs d’un parti, ou de façon non-partisane en défendant des idées dans le débat public.” déclare-t-il.

Jean Messiha évoque sa collaboration avec Eric Zemmour et Marion Maréchal Le Pen

Celui qui avait soutenu la candidature d’Éric Zemmour à l’élection présidentielle de 2022 souhaite cette fois-ci s’impliquer activement dans cette lutte.

“C’est pour défendre mes convictions dans le champ médiatique que j’ai repris mon activité de chroniqueur. Et c’est aujourd’hui encore par conviction que je reviens dans l’arène politique, mais cette fois-ci en m’engageant vraiment dans l’appareil du parti, en étant candidat à une élection majeure sous sa bannière, aux côtés d’Éric Zemmour et de notre tête de liste, Marion Maréchal” déclare Jean Messiha.

Porteur d’une ambition débordante et d’un optimisme inébranlable, il assure qu’ils atteindront des sommets dans leur “reconquête” «J’ai décidé de le courir. Passionnément et vigoureusement. Avec l’ambition de le réussir pour Reconquête et pour la reconquête. Marion Maréchal martèle que nous serons la surprise de cette élection. Je la rejoins totalement sur ce point»

Jean Messiha perd son sang-froid en présence d’une jeune femme voilée lors de son passage dans “TPMP”.

Lors de sa participation à l’émission “Touche pas à mon poste” le jeudi 2 mai 2024, Jean Messiha a une fois de plus fait parler de lui. Connu pour ses prises de parole polémiques, l’économiste a commis une nouvelle gaffe en présence d’une jeune femme voilée.

“Quand on vous regarde, on ne pense pas spontanément à la France, excusez-moi” a-t-il scandé. Ce à quoi elle a alors répondu : “Vous non plus ! Vous avez une tête d’arabe !”.

Blessé dans son amour-propre, l’homme de 53 ans a immédiatement rétorqué : “Moi je ne suis pas déguisé en débouin du huitième siècle !”. Ces paroles ont déclenché une polémique sur le plateau, perturbant Cyril Hanouna et les autres chroniqueurs.

“C’est grave de tenir de tels propos ! Vous vous ridiculisez en parlant comme ça et cela prouve votre islamophobie !” a affirmé la jeune femme.