Kate Middleton et le prince William partagent une photo jamais vue de leur mariage

Cela fait plus d’un mois que la famille royale britannique a publié un communiqué vidéo dans lequel Kate Middleton annonçait qu’elle souffrait d’un cancer. Depuis lors, la princesse de Galles s’est faite discrète, se concentrant entièrement sur son rétablissement.

Toutefois, elle apparaît parfois sur les médias sociaux, comme ce lundi, lorsque Kensington Palace a partagé une photo inédite du mariage de Kate Middleton et du prince William à l’abbaye de Westminster, le 29 avril 2011.

Il s’agit d’un cliché inédit pris par la photographe Millie Pilkington dans l’une des salles de bal du palais de Buckingham, où s’est déroulée la célébration.

Une photo inédite pour célébrer leur 13e anniversaire de mariage



Le couple a publié cette image pour célébrer ses 13 ans de mariage. Sur la photo, on peut voir Kate Middleton et le prince William souriants et, peut-être, nerveux pour le moment.

La robe de mariée de Kate se distingue également, une création romantique d’Alexander McQueen et de Sarah Burton avec des manches en dentelle, une taille cintrée et une jupe large. Un look classique mais en même temps remodelé, adapté à notre époque. Pour sa coiffure, la princesse a choisi le diadème Halo Scroll, offert à Élisabeth II pour son 18e anniversaire en 1944 et composé de 739 diamants taille brillant et de 149 diamants baguette.

Quant au style de William, il porte sur la photo un uniforme différent de celui, rouge, qu’il portait lors de sa cérémonie de mariage, car il s’est changé après la cérémonie et a opté pour l’uniforme vestimentaire des Blues and Royals, le même que celui porté par Harry lors de son mariage avec Meghan Markle. Cette semaine, la famille célèbre un autre événement important : la princesse Charlotte a fêté ses 9 ans depuis hier, le 2 mai.