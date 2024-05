La décision controversée de Meghan Markle qui choque tout le Royaume-Uni

Meghan Markle est de nouveau sur toutes les lèvres au Royaume-Uni, l’épouse du prince Harry a quitté la Grande-Bretagne en raison de désaccords avec la couronne qui a dépassé les limites de la bienséance, non seulement concernant des rumeurs sur des questions racistes qui ont été dites à Buckingham Palace, mais également le bébé qu’elle attendait à l’époque.

Le duc et la duchesse de Sussex ne pardonnent pas la façon dont ils ont traité Meghan Markle lorsqu’elle a épousé le prince Harry, selon plusieurs sources, le fils de Lady Di craignait que sa femme ou lui-même ne finisse comme sa mère en raison de la pression médiatique ou des dommages qu’ils pourraient causer à sa femme pour ne pas appartenir à la haute société, être américaine et d’origine africaine.

Meghan Markle ne mettra pas les pieds en angleterre lors de la prochaine visite du prince Harry



L’épouse de Harry a décidé de ne pas retourner en Angleterre avant longtemps, une décision compréhensible étant donné que personne ne semble vouloir d’elle là-bas, du moins aucun membre de la maison royale britannique ne lui a témoigné la moindre courtoisie depuis qu’elle a épousé le prince, il n’est donc pas surprenant qu’elle fasse l’impasse sur un nouveau voyage dans le pays de son mari.

Meghan Markle se rendra directement au Nigeria, où elle attendra Harry, qui assistera aux Invictus Games, organisés par la fondation qui célèbre son dixième anniversaire le 8 mai, date à laquelle se tiendra cette rencontre, des jeux qui, selon l’organisation, ont changé et sauvé des vies.

Meghan Markle se rend directement au Nigeria



Meghan Markle et le prince Harry se rendront au Nigeria à l’invitation du chef d’état-major des armées, Alhaji Mohammed Abubakar Badaru, qui a assisté aux Invictus Games de l’année dernière en Allemagne et a déclaré qu’il aimerait accueillir les jeux dans son pays à l’avenir. La duchesse se dissocie ainsi du voyage de son mari en Angleterre.

Le duc et la duchesse de Sussex se retrouveront au Nigeria pour assister à différentes activités culturelles et profiteront de leur séjour pour discuter avec le chef d’État nigérian de la possibilité d’organiser les Invictus Games dans leur pays dans un avenir plus ou moins proche. En attendant, les Anglais devront patienter pour voir Meghan en Angleterre, car elle n’a pour l’instant pas l’intention de se rendre dans le pays qui a vu naître son mari Harry.