Voici le fruit qui vous aide à bien dormir, avec une bonne dose de vitamine B6 et riche en magnésium

Les fruits sont de grands alliés pour la santé. Leur consommation apporte de nombreux bienfaits. L’un des plus populaires est la banane. Cet aliment est disponible toute l’année, ce qui, ajouté à sa saveur et au fait qu’il est facile à manger, en fait un incontournable de la maison.

Ce fruit est l’un des préférés des sportifs en raison de ses propriétés nutritionnelles. En effet, elle contient du potassium, un minéral qui facilite la récupération après un exercice physique, est bénéfique pour les muscles en cas de surmenage, aide à réguler l’eau perdue par la transpiration, contrôle la tension artérielle et produit des protéines.

Les bananes contiennent du tryptophane, essentiel à l’endormissement



Les bananes contiennent d’autres nutriments tels que la vitamine C et B6, des hydrates de carbone et d’autres minéraux tels que le fer et le magnésium. Ce fruit contribue à l’endormissement en contenant du tryptophane, un acide aminé essentiel utilisé en médecine pour induire le sommeil. Il est donc conseillé d’en prendre un après le dîner.

Le tryptophane est également présent dans le lait, c’est pourquoi il est recommandé de le consommer avant le coucher. Cet acide aminé présent dans les bananes favorise la production de mélatonine, une hormone clé du sommeil qui, lorsqu’elle est libérée, contribue à la relaxation. En outre, le tryptophane participe à la production de sérotonine, qui contrôle l’humeur, régule le sommeil et la digestion.