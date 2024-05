Pilar Rubio bientôt divorcée ? La femme de Sergio Ramos sort du silence et fait d’énormes révélations

Pilar Rubio a décidé de rompre le silence face aux rumeurs incessantes qui circulent sur une prétendue crise dans son mariage avec le footballeur Sergio Ramos. Dans une récente déclaration, la présentatrice et mannequin a précisé qu’elle ne prêtait aucune attention à ces rumeurs et qu’elle les percevait comme un “feuilleton étranger” qui ne reflétait pas la réalité de sa vie avec son mari et ses enfants.

“Lorsque nous entendons ces choses, nous les voyons comme s’il s’agissait d’un feuilleton qui n’a rien à voir avec nous. Mais qu’est-ce que je vais faire ? Ma vie est normale, avec mon mari et mes enfants“, a déclaré Pilar Rubio, rejetant les spéculations qui ont circulé dans les médias.

Quant à la possibilité d’agrandir sa famille, Pilar a ouvertement déclaré qu’elle n’aurait aucun problème à redevenir mère. Elle a toutefois précisé que si elle décidait d’avoir un autre enfant, elle préférerait que ce soit un garçon afin d’équilibrer la dynamique familiale. “Si j’étais mère, je voudrais un autre enfant parce que je sais déjà comment m’en occuper. Je suis ravie d’être entourée de garçons“, a révélé le mannequin.

Lorsqu’on lui a demandé si l’un de ses enfants avait hérité de son côté artistique, Pilar Rubio a donné des détails sur la personnalité de ses enfants et sur la façon dont ils se développent. “C’est très curieux parce qu’on voit comment leurs personnalités se développent et qu’elles sont totalement différentes. Il y en a un qui est très théâtral et qui fait un drame de tout“, a révélé Pilar, en faisant référence aux caractéristiques uniques de ses enfants.

Ces déclarations de Pilar Rubio visent à démentir les rumeurs qui ont entouré sa relation avec Sergio Ramos et à offrir une vision plus authentique de sa vie familiale, loin des spéculations médiatiques.

Pilar Rubio donne son interview la plus franche

Pilar Rubio a révélé que son secret pour rester en forme va au-delà de l’apparence physique : elle se concentre principalement sur son bien-être mental. Mère de quatre fils, Sergio Jr, Marco, Alejandro et Máximo, Pilar insiste sur l’importance du bonheur et de la tranquillité d’esprit dans sa vie quotidienne.

“Pour être heureuse. J’essaie de prendre soin de moi mentalement, ce qui est la chose la plus importante, parce que vous obtenez la tranquillité et la paix de l’esprit, ce qui signifie que votre corps reflète cette image, que votre regard a une vivacité qu’il n’aurait pas autrement“, explique Pilar. Cette perspective reflète une maturité et une sérénité au fil des années, en se concentrant sur l’investissement de son énergie dans ce qui compte vraiment : ses enfants et son travail.

“Voir mes enfants heureux, pouvoir faire le travail que j’aime, c’est ce qui nourrit l’énergie dont j’ai besoin“, a déclaré la présentatrice et mannequin. Pilar a également admis que lorsqu’elle est confrontée à des situations telles que la maladie ou les voyages en avion, ses pensées se tournent directement vers ses enfants : “Que rien ne m’arrive, que j’ai quatre enfants“, a-t-elle révélé, soulignant le lien émotionnel profond qu’elle entretient avec sa famille.

Ces déclarations reflètent la priorité de Pilar Rubio de maintenir un équilibre émotionnel et mental dans sa vie, ce qui, selon elle, se reflète dans son bien-être physique et sa vitalité. La présentatrice continue d’aborder sa vie avec transparence et clarté, partageant l’importance qu’elle accorde au bonheur et à la tranquillité d’esprit au milieu des exigences quotidiennes.

Voici comment elle définit son mariage avec sergio ramos



Pilar Rubio a qualifié sa relation avec Sergio Ramos de “très belle” et a répondu aux rumeurs médiatiques sur leur mariage avec calme et confiance. Dans une interview, Pilar a répondu aux spéculations sur sa vie personnelle, suggérant que la presse trouve souvent plus divertissant d’inventer des histoires sensationnelles que de reconnaître l’amour et la stabilité d’un couple.

“Je suppose qu’il est plus amusant de raconter et d’inventer des choses, plus elles sont sensationnelles, que de dire qu’un couple s’aime“, a déclaré Pilar à propos des rumeurs entourant sa relation avec Sergio Ramos. Bien qu’elle reconnaisse leurs différences, Pilar souligne que celles-ci ne constituent pas un obstacle à leur relation. “C’est peut-être ce qui l’a attiré vers Sergio Ramos“, a-t-elle déclaré à propos de leurs différences.

Pilar a également révélé quelques détails curieux sur les préférences qu’elle partage avec Sergio à table, notant qu’ils ont tous deux des goûts similaires et qu’ils évitent certains aliments. “Lorsque nous allons au restaurant, nous aimons toujours la même chose, nous n’aimons pas le poisson cru, nous n’aimons pas le caviar, rien de cru“, a déclaré Pilar, soulignant la compatibilité de leurs préférences culinaires.

Enfin, Pilar a résumé sa relation avec Sergio Ramos de manière positive et énergique : “Je peux seulement vous dire que notre relation est très belle“, a-t-elle déclaré, soulignant la force et la connexion émotionnelle qu’ils partagent en tant que couple. Cette déclaration reflète la confiance et le contentement que Pilar trouve dans sa vie de couple, malgré les spéculations extérieures.