Emmanuel Macron avoue enfin la vérité : «Kylian Mbappé m’a dit «non» très vite pour…»

À l’occasion d’un entretien accordé à FourFourTwo, Mohamed Salah a sans surprise été interrogé sur son avenir en raison de sa situation contractuelle, son engagement prenant fin en juin 2023.

Et en ce qui concerne un transfert cet été, pour que Liverpool puisse renflouer ses caisses, Salah n’a pas fermé cette porte bien qu’il ait été surprise d’une telle éventualité.

«Oui. Euh, je pense. Mais s’ils veulent que je parte, c’est autre chose !». a dans un premier temps confié l’ailier de Liverpool dans des propos rapportés par This Is Anfield avant de faire part de ses demandes pour prolonger.

«Ce n’est pas du tout une question d’argent. Je ne sais pas, il me reste un an. Je pense que les fans savent ce que je veux, mais dans le contrat, il n’est pas question d’argent du tout. Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement. Il me reste un an et les fans savent ce que je veux».