Karim Benzema : l’attaquant français subit un traitement douloureux avant chaque match (photos)

Karim Benzema est l’un des attaquants les plus meurtriers au monde, car, en plus d’avoir une carrière plus qu’exceptionnelle dans le football international, il bénéficie également d’une excellente nouvelle en matière de buts avec le Real Madrid. Cependant, il y a un facteur qui menace sa performance ; l’âge.

À 34 ans, Karim relève le défi de rester actif dans le football d’élite, où, en plus d’affronter des défenseurs physiquement imposants, il doit également garder sa position face à de jeunes joueurs ambitieux qui cherchent à suivre ses traces et à surpasser ses exploits.

Karim Benzema ne laisse pas cette situation l’affecter et chaque fois qu’il se sent menacé, il travaille plus dur pour améliorer sa condition physique.

En effet, depuis plusieurs années, il apprend les bienfaits d’un traitement douloureux qui l’aide à relâcher les tensions de ses muscles et à prolonger sa carrière.

Il s’agit de la thérapie par ventouses, une méthode qui, à première vue, peut être très impressionnante, puisqu’elle consiste à placer plusieurs ventouses qui génèrent un effet de vide sur la peau et laissent une large marque lorsqu’elles sont retirées. Bien que la vue puisse être intimidante, les bienfaits pour la santé en valent la peine.

Comment la cupping thérapie aide Karim Benzema ?

L’avantage le plus important de la thérapie par ventouses est d’améliorer la circulation sanguine dans la zone d’intervention, c’est aussi une excellente alternative pour soulager la douleur et autres inconforts causés par le stress.

Dans le cas de Karim Benzema, il recourt à cette méthode pour accélérer sa récupération musculaire après un match important ou un entraînement exigeant.