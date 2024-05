Un expert en longévité de Harvard révèle le secret ultime pour rajeunir de 10 ans sur son âge

Le généticien David Sinclair affirme qu’il est possible de retarder le vieillissement en adoptant quelques “habitudes simples” qui nous aideront à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Sur la base des études qu’il a menées pendant plus de vingt ans, le scientifique estime qu’il est probable que nous puissions inverser le vieillissement biologique par le biais du régime alimentaire, des habitudes, mais aussi des médicaments.

Le scientifique, titulaire d’un doctorat de l’université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie et d’un postdoc du Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis, est responsable d’un laboratoire à l’université de Harvard où il étudie les raisons de notre vieillissement.

Cependant, il applique toutes ses connaissances non seulement à la science, mais aussi à sa propre vie. Sinclair a trois habitudes fondamentales. En outre, il a une conception parallèle du vieillissement et de la manière dont nous le vivons.

Vieillissement inversé



Le scientifique affirme que son âge biologique est inférieur de dix ans et révèle ses secrets, qu’il met en pratique depuis plus de 30 ans pour jouir d’une santé enviable.

Parmi ses habitudes, Sinclair ne dort pas plus de six heures par jour et ne fait pas d’exercice physique régulier. Cependant, l’expert affirme avoir rajeuni de dix ans grâce à la mise en œuvre de trois habitudes spécifiques dans sa routine quotidienne.

L’épigénétique



La méthode scientifique prônée par Sinclair trouve son explication dans l’épigénétique. Il s’agit de l’étude des mécanismes qui régulent l’expression des gènes sans modification de la séquence d’ADN qui les compose. C’est-à-dire, selon le Conicet, l’analyse des changements héréditaires dans l’expression des gènes sans modification de la séquence, des lettres ou du code, de l’ADN.

Selon le scientifique, pour initier un changement, les gens doivent d’abord modifier leur conception du vieillissement. En d’autres termes, il faut l’aborder comme une “maladie” à traiter et non comme un “processus naturel” de la vie humaine.

C’est pourquoi Sinclair met l’accent sur trois habitudes qui, d’après son expérience, retardent l’âge biologique :

1. Le jeûne intermittent : Sinclair saute le petit-déjeuner et jeûne pendant 16 à 18 heures. Toutefois, il est important de noter qu’une méthode de jeûne intermittent aussi poussée peut entraîner, entre autres symptômes, une baisse des performances aérobies, des difficultés de concentration, une perte de masse musculaire et de minéraux osseux, ainsi que des troubles du sommeil.

2. Régime à base de plantes : le professeur de Harvard accorde une importance particulière aux repas quotidiens et à la nutrition. C’est pourquoi il recommande de baser son alimentation sur les légumes, de boire beaucoup d’eau et d’en consommer au maximum deux fois par jour.

3. Consommation de resvératrol : on le trouve dans les aliments naturels tels que les baies, les raisins, les cacahuètes et le vin rouge. Il s’agit d’une substance chimique qui peut être utile en cas de rhume des foins et de perte de poids.