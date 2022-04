Voici le secret du mystérieux tatouage de Lionel Messi : «Il porte au bras…»

Sans aucun doute, Lionel Messi est l’un des footballeurs les plus influents au monde, car en plus d’avoir un talent surprenant et une carrière très remarquable, l’Argentin se distingue également pour mener une vie privée très adéquate.

Le niveau d’influence de Lionel est si grand que tout au long de sa carrière, il a eu des contrats publicitaires avec certaines des plus grandes marques du monde et c’est quelque chose qui l’a aidé à compléter son incroyable fortune de plus de 600 millions d’euros.

Un autre détail très personnel de Lionel Messi est ses tatouages, car leur signification a toujours attiré l’attention des fans, qui veulent connaître tous les détails sur les dessins mystérieux qui ornent le bras du capitaine de l’équipe nationale argentine.

Messi est très religieux et c’est pour cette raison qu’il porte sur son bras le visage de Jésus-Christ, un chapelet dont la forme rappelle la silhouette de Rosario (sa ville natale) et quelques motifs ornementaux inspirés d’un vitrail de la Sagrada Familiale

Lionel Messi a-t-il masqué les tatouages de sa famille ?

«Il porte également au bras une montre, symbole du temps qui passe ; une fleur de lotus, qui pousse dans les endroits les moins attendus, comme son talent et une carte de l’Amérique du Sud», a commenté Roberto López, son tatoueur de confiance, lors d’une interview.

Lionel Messi portait également fièrement les noms de ses enfants sur sa jambe, mais il les a masqués pour des raisons personnelles. Actuellement, il a une couronne de reine sur son bras qui correspond à la couronne de roi que possède Antonela Roccuzzo, sa femme