Les photos de Piqué avec Clara Chía ne sont pas réelles : tout n’était qu’une stratégie

L’ex-partenaire de Shakira est apparu publiquement avec sa nouvelle petite amie pour «faire bonne figure».

La polémique sur la rupture entre Gerard Piqué et Shakira continue de donner beaucoup à dire, d’autant que le footballeur a déjà fait son coming out publiquement accompagné de sa nouvelle petite amie : Clara Chía Martí ; cependant, les médias, notamment espagnols, ont souligné qu’en réalité ils ne sont pas authentiques, mais plutôt une stratégie de communication du défenseur.

Aucun des deux -ou maintenant des trois- n’en a parlé, mais peu à peu des détails sont découverts avec leurs publications ou témoignages. Shakira s’est concentrée sur ses enfants et la santé de son père pendant que la joueuse se promène dans les boîtes de nuit, les boissons et les femmes.

Bien sûr, cette image de rebelle, d’infidèle et de coureur de jupons ne profite pas à la carrière de l’Espagnol, encore moins aux publications faites par les médias.

Il y avait une pression claire et intense sur lui l’accusant de la rupture avec Shakira bien qu’aucun n’ait parlé publiquement mais la façon dont les deux ont été montrés, ils pointent vers Gerard Piqué.

Donc, apparemment, son équipe de communication a trouvé un moyen de calmer les mauvais commentaires internationaux et la façon dont la presse l’a nommé.

Surtout, des journalistes espagnols ont évoqué que les photographies de Gerard Piqué avec Clara Chía Martí étaient une stratégie et même un écran de fumée pour qu’il soit vu différemment et n’affecte pas trop sa carrière.

Quelques jours avant, certains utilisateurs du réseau social ont dépoussiéré une vidéo où l’athlète était despotique avec une femme. Les mauvais commentaires sur le clip se sont ajoutés aux critiques qui l’accusaient d’être coupable de la séparation avec Shakira et de son image de coureur de jupons et déplacée.

Ainsi, assure la presse espagnole, ils ont essayé de faire en sorte que les images avec Clara Chía Martí lui donnent une image de stabilité émotionnelle et de confort afin que peu à peu les commentaires négatifs se dissolvent et que la conversation change lorsqu’ils les voyaient apparemment bien et heureux.

Tous deux sont arrivés à un mariage vêtus des tenues les plus élégantes, se tenant la main et montrant qu’ils s’aimaient beaucoup. Il a réussi, la conversation a changé mais pour s’interroger sur une éventuelle grossesse de la jeune fille de 23 ans qui, selon les internautes, avait un ventre suspect, mais c’est un autre sujet…