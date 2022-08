Gerard Piqué : ils révèlent pourquoi le footballeur préfère Clara Chía à Shakira

Un ami proche du jeune homme de 23 ans a révélé comment ils se sont rencontrés et quel avenir le nouveau couple leur réserve.

Maintenant que Gerard Piqué ne cache plus sa nouvelle relation avec Clara Chía Martí et qu’ils ont été vus très amoureux lors d’un concert et lors d’un mariage, de nombreux internautes ont comparé Shakira à la nouvelle petite amie du footballeur, ainsi qu’aux fans colombiens ont attaqué la jeune femme, commentant qu’à première vue, la chanteuse est plus belle et talentueuse.

Pour cette raison, l’émission espagnole «Sálvame» a contacté une amie proche de la jeune femme de 23 ans pour lui demander comment Clara Chía Martí a conquis le footballeur.

«Elle est intégrée, dans l’entreprise où travaillent également les amis de Piqué. C’est quelque chose que Shakira n’a jamais réalisé. Elle n’a jamais été en contact avec les femmes des autres footballeurs. Il aime la façon dont Clara s’intègre aux amis de Piqué. Et il la prend comme une couple au mariage le 20 août», a déclaré la source proche de la nouvelle petite amie de Gerard Piqué.

Dans la conversation, la source proche a révélé que, comme l’ont commenté les médias il y a trois mois, lorsque la rupture a été annoncée, le couple s’est rencontré dans un bar où travaillait la jeune femme.

«Gérard et Clara se sont rencontrés au bar musical Tuset, La Traviesa, où elle était serveuse fin 2021 et ça a été un coup de cœur. Une amie de Clara me l’a dit. Il était captivé. Piqué lui offre la bourse à Kosmos».

Et apparemment depuis le coup de foudre, la relation se passe très bien, maintenant qu’ils sont allés au mariage de l’ami de Piqué et de la collègue de Clara Chía, les deux se sont beaucoup amusés.

«Ils ont été les premiers à quitter le mariage, à 11 heures du soir. Donosti a dû partir le lendemain dimanche pour jouer avec le Barça. Ils parlent très bien de cette fille, qui s’est bien amusée au mariage sans Piqué D’ailleurs, il s’amusait aussi beaucoup. Gérard ne se soucie plus d’être vu. Hier, mardi, ils ont dîné dans un restaurant à Barcelone. En Coupe Davis, il ne donnera pas d’interviews.»

Gerard Piqué et Clara Chía Martí veulent déménager à Miami

Certains médias ont souligné que les parents du footballeur, voyant à quel point le couple est bien complété, ont déjà accepté la jeune femme et vivent déjà avec elle. Même le couple espère aller vivre ensemble à Miami.

«Elle veut aller à Miami. Les deux semaines par mois où ses enfants ne la touchent pas, elle peut aller à Miami sans eux. Une des idées de Piqué est d’aller l’année prochaine jouer aux États-Unis et c’est alors que Shakira pourra réaliser son rêve et que ses enfants vivent à Miami».