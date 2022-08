Gerard Piqué est menacé de révéler une nouvelle infidélité à Shakira

La jeune femme de 23 ans a donné de quoi parler pour une série de photos qui supposent qu’elle pourrait devenir maman.

Depuis que Gerard Piqué et sa petite amie Clara Chía Martí ont été montrés en public pour la première fois, lors d’un concert en Espagne et cette semaine, leurs photos ont été divulguées en arrivant main dans la main au mariage du meilleur ami du footballeur, ils sont devenus l’un des couples de la moment et les spéculations sur leur romance ont commencé à circuler.

L’une d’entre elles est que la jeune femme de 23 ans, qui a été accusée d’être la troisième discorde dans la relation entre Piqué et Shakira, attendrait son premier enfant avec la star espagnole, car sur les photos devenues virales sur le Internet, elle regarde avec un abdomen légèrement bombé.

Pour mettre fin à ces rumeurs, des amis proches de Clara Chía Martí en ont parlé, niant complètement que le nouvel amour de Piqué soit enceinte.

Selon les informations d’ Europa Express, des amis de la jeune blonde ont expliqué la raison pour laquelle elle ressemblait à un «ventre» sur les photographies publiées par le magazine Hello ! c’est parce que pendant la fête il a ingéré des boissons alcoolisées qui ont fait effet.

Le même média rapporte que les dernières semaines ont été accablantes pour Clara Chía Martí, en raison du harcèlement des médias et des partisans de Shakira qui la désignent comme responsable de sa rupture avec Piqué.

Il a également dû faire face à de sévères critiques sur son apparence physique, car depuis la publication des photos dans lesquelles son identité a été révélée, les comparaisons avec Shakira sont devenues évidentes.