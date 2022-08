Gerard Piqué : les conditions qu’il a posées pour accompagner Clara Chía au mariage de son ami

Deux mois après avoir annoncé sa rupture avec Shakira, le joueur de Barcelone a voulu garder sa nouvelle idylle privée. Onvoitout vous dit tout de A à Z !

Gerard Piqué et Clara Chía Martí ne cachent plus leur amour et après avoir été capturés comme romantiques lors d’un concert en Espagne, le couple s’est rendu à leur premier engagement familial, ce qui a rendu leur romance plus formelle.

Les photographies ont été publiées par le magazine Hello! avec l’aimable autorisation du journaliste Jordi Martin, et avec eux s’est ouvert le débat qui pourrait confirmer que la relation entre Piqué et Shakira a pris fin en raison des infidélités constantes du footballeur.

À cet égard, en exclusivité pour l’émission El Gordo y la Flaca, le communicant, qui suit Shakira et Piqué depuis 12 ans, a donné plus de détails sur le mariage auquel a assisté la star barcelonaise avec sa petite amie.

Selon leur histoire, Piqué et Clara Chía Martí ont assisté au mariage de l’un de leurs meilleurs amis, Albert Pedret et Anna Tormo, qui a eu lieu ce week-end sur la Costa Brava. Cependant, afin d’assister à la cérémonie, le joueur aurait demandé au marié une condition importante afin de protéger son intimité.

«Le couple est arrivé seul dans la voiture de Piqué. D’après ce qu’ils m’ont dit, Piqué a posé comme condition à son ami que pour assister au mariage il veuille bien récupérer tous les téléphones des invités à la porte pour éviter les photos indiscrètes», a expliqué le communicant.

Jordi Martin assure qu’à tout moment, Clara Chía Martí était heureuse et à l’aise parmi les invités, car il semble que la plupart d’entre eux travaillaient dans «Kosmos», l’entreprise du footballeur, où la magie s’est installée entre eux.

«Nous nous sommes rendu compte que Clara était très à l’aise dans l’environnement parce que presque tous ceux qui étaient à la cérémonie, y compris le marié, travaillaient avec elle à la société Kosmos», a-t-il expliqué.

Les images de Gerard Piqué et Clara Chía Martí continueront d’être sur toutes les lèvres, car avec eux, on a commencé à spéculer sur le fait que la jeune femme de 23 ans pourrait être enceinte du joueur, puisque sur les cartes postales, elle montre un ventre prononcé, qu’elle tentait de dissimuler sous sa longue robe fluide.