Shakira : c’est ce que dit son langage corporel quand on l’interroge sur Gerard Piqué

Shakira et Gerard Piqué gèrent leur rupture d’une manière différente, faisant du footballeur le méchant de l’histoire, puisque le Catalan a officialisé sa nouvelle relation amoureuse avec Clara Chía Martí, donnant lieu à des spéculations d’infidélité avérées. De plus, la façon dont le joueur de Barcelone s’est comporté avec les médias et ses fans a été qualifié d’impoli, cassant le téléphone portable d’un paparazzi et refusant des autographes aux enfants.

En attendant, la chanteuse de «Je t’ai félicité» a été applaudie pour la manière dont elle a ressurgi d’une telle séparation médiatique, puisqu’elle se retrouve réfugiée chez ses enfants, Sasha et Milan, puisque lors de ses dernières apparitions on l’a vue pour se promener sur la plage ou jouer au tennis avec eux. En plus du fait que dans son approche des médias et de ses fans, elle a été remarquée détendue.

Et bien qu’elle ait une attitude positive envers les médias, beaucoup ont dit que Shakira était émotionnellement dévastée et triste, c’est pourquoi elle a dû recourir à une thérapie. Face à ces rumeurs, l’experte en langage corporel Maryfer Centeno a décidé d’analyser Shakira.

C’est sur sa chaîne YouTube que la graphologue a également analysé une photographie du moment où l’interprète de «Barefoot» se rendait de chez elle au club de tennis et les paparazzis en ont profité pour l’interroger sur son ex-partenaire, à laquelle la chanteuse seulement souri et saluant.

«Le sourire sincère est celui dans les yeux, celui dans la bouche est tordu, pourquoi ? Pourquoi est-elle mal à l’aise, elle est acculée par les médias, c’est une figure très importante, mais ce n’est pas un sourire de bonheur, c’est un langage corporel de défense», a commencé Maryfer Centeno et c’est que l’on se souvient que selon Jordi Marti, des paparazzis espagnols ont révélé que la célèbre avait demandé à la presse de ne pas poser de questions sur son ex-mari devant leurs enfants, pour la bien des petits.

Cependant, malgré l’inconfort, l’expert en langage corporel a révélé que : «Il y a une certaine satisfaction dans le regard… ce n’est pas un regard triste, ce n’est pas un regard en colère, ce n’est pas un regard agacé, c’est un air de satisfaction».

Shakira est «chanceuse en amour»

Ainsi que le collaborateur de l’émission «HOY» a commenté la tenue de la colombienne qui portait une jupe et une chemise de sport à bretelles mais sans aucun doute la pièce qui a retenu l’attention était une visière avec le logo «lucky in love» ( «chanceux en amour») :

«Il met en avant qu’il nous dit que tout va bien, il a l’amour de ses enfants, de sa famille, de ses fans et les relations sont cycliques, cela a probablement été le meilleur pour les deux».

«Il semble que Shakira ne passe pas un mauvais moment, elle n’est pas brisée, au contraire, elle est volontaire, sûre d’elle, comme la reine qu’elle est, la femme intelligente qu’elle est», a conclu l’analyste en langage corporel.