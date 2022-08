Shakira aurait filtré les photos de Clara Chía et Gerard Piqué ; il envisage de se venger

Le footballeur Gerard Piqué aurait découvert la personne qui partageait les images avec sa nouvelle compagne, ce qui lui ferait chercher un moyen de se venger.

Depuis que Shakira a confirmé sa séparation d’avec Gerard Piqué tous les projecteurs étaient braqués sur eux, rappelons que la rumeur d’une éventuelle infidélité du défenseur barcelonais a pris de l’ampleur et quelques jours plus tard elle s’est confirmée après la fuite de vidéos et de photos du footballeur avec Clara Chía Martí, mais la question que beaucoup se sont posée est, qui a divulgué ces images ? Il s’avère qu’il s’agirait de la même chanteuse colombienne.

Il semble que Shakira soit allée dans un autre avion de la vie de Gerard Piqué, et pendant quelques jours, non seulement des images ont été divulguées où l’on peut voir que lui et Clara Chía Martí, mais aussi des déclarations de personnes proches qui Ils assureraient que qu’ils sont en couple depuis un an et qu’ils planifient leur mariage.

Qui a divulgué les photos de Gerard Piqué et Clara Chía Martí ?

Le père de Milan et Sasha pense connaître le nom de la personne qui aurait pu révéler l’identité de sa nouvelle compagne, puisqu’il ne s’agirait que de Shakira, comme l’a révélé le journaliste Jordi Martín, qui depuis le début du scandale de la rupture Il a gardé un œil attentif sur tous les développements entre eux.

De même, le paparazzi Jordi Martín a expliqué que le défenseur du FC Barcelone ne serait pas seulement bouleversé par ce qui se passe, car ils continuent d’être critiqués par des milliers de personnes pour ne pas continuer avec la mère de leurs deux petits, pour lesquels il serait vraisemblablement maintenant penser à la possibilité de représailles.

«Gerard Piqué se rend l’après-midi avec sa nouvelle petite amie dans la maison de ses parents, qui est attenante à celle de Shakira. Et cela l’a totalement dévastée. Le footballeur se fiche que le chanteur puisse les voir ensemble. La relation entre Piqué et Shakira traverse son pire moment. En ce moment, Piqué veut se venger de Shakira. Et il exécute cette vengeance», a-t-il déclaré.

Soi -disant, les parents de Piqué approuveraient apparemment cette nouvelle relation entre leur fils et Clara Chía Martí, et c’est que, selon certains médias locaux, ils auraient tous partagé à plusieurs reprises, sans compter les années qu’il a duré avec le interprète de «Je vous félicite».

La Colombienne continue à ce jour d’être responsable de ses enfants, et en raison de la façon dont la situation continue de se présenter, la question juridique finirait par être beaucoup plus complexe pour le parent des enfants, puisque la garde de ceux-ci n’a pas encore été définie.

Pour l’instant, il continue de les chercher chez la mère jusqu’à ce que des spécialistes en la matière soient ceux qui prennent la décision qui conviendra le mieux à l’un et à l’autre.