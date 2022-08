Shakira a parlé des infidélités de Piqué avant que cela ne devienne public

Tous les 12 ans, l’artiste a un cycle de renouvellement qui lui permettra de continuer à grandir et à s’améliorer.

Depuis un peu plus de deux mois qu’ils ont annoncé la fin de leur relation amoureuse, Shakira et Gerard Piqué ne se sont pas reposés sur les spéculations et les raisons de leur rupture, la transformant en une histoire épique, où de nouvelles choses surgissent chaque jour.

C’est désormais le célèbre astrologue Daniel Daza qui ouvre une nouvelle voie en évoquant ce qui va advenir pour Shakira maintenant qu’elle est séparée de Piqué, se battant pour la garde de ses enfants et contre le Trésor espagnol qui l’accuse d’évasion fiscale.

Il faut se rappeler que Daza a une grande crédibilité après les prédictions qu’il a faites à Rodolfo Hernández et Gustavo Petro dans lesquelles il a dit qu’ils atteindraient le deuxième tour présidentiel et que finalement le leader de gauche serait le vainqueur ou la date de la mort de Vicente Fernández.

Selon Daza, ce qui se passe avec la Colombienne est un cycle de renouveau auquel elle est confrontée dans sa vie tous les 12 ans et que ces changements serviront à continuer à développer sa carrière, malgré les adversités familiales, judiciaires et sentimentales qu’elle a subies. .

«Il y a une planète appelée Jupiter qui régit les cycles de 12 ans, ce qui signifie que Shakira a un changement fondamental qui génère de la croissance, de l’expansion, des opportunités, des progrès, atteindre le sommet, le succès, aussi haut qu’elle veut aller et voir que le les plus grands changements qu’elle a eus sont tous les 12 ans», a-t-il expliqué.

«Il y a 12 ans avec son ex-mari, il y a 12 ans elle a commencé avec Piqué, 12 ans elle finit avec lui et voyez à quoi ça sert de retourner au panthéon, parce que justement cette planète dont on parle, qui est Jupiter, règne sur la renommée et la popularité», a-t-il ajouté.

L’astrologue a révélé dans une interview que si le monde entier considère la séparation du Colombien comme une infidélité, elle connaissait apparemment les aventures du footballeur et les avait acceptées, puisqu’elle connaissait depuis le début la nature libre qui caractérisait l’Espagnol.

Il a souligné que l’artiste était comme ça depuis trois ans et demi et justement maintenant que la lune noire est passée par la maison conjugale, Shakira doit divorcer, car son ascendant en Capricorne la fait exploser et elle ne veut plus de ça, en plus du fait qu’ils font déjà grandir leurs enfants et ne veulent pas qu’ils se développent dans cet environnement.

Il a expliqué que pour le moment le chanteur n’aura pas de partenaire, cependant, un 2023 arrive dans lequel il sera en cour, mais à la fin il réussira et en ce qui concerne Piqué et son nouveau partenaire, il a ajouté : «par Janvier 2023, très probablement il n’est plus avec cette fille.»