La joueuse la plus belle au monde déclare : «Si Messi et Ronaldo prennent leur retraite…»

Ce mardi 18 octobre, la chanteuse Aya Nakamura a confirmé à demi-mot qu’elle s’était séparée de Vladimir Boudnikoff, son producteur également papa de son second enfant.

Depuis quelques mois, la relation entre Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff fait beaucoup parler. D’habitude, la chanteuse est très discrète sur sa vie privée. Pourtant, ce mardi, la maman de deux petites filles a confirmé sa séparation avec le père de son second enfant.

L’artiste de 27 ans a publié un court message qui en dit long sur sa situation sur Twitter. L’un de ses comptes fans a dévoilé : «Après 2 ans de relation Aya Nakamura et son ex compagnon Vladimir Boudnikoff ne sont officiellement plus ensemble. La chanteuse ne s’est toujours pas exprimée sur les réseaux mais une source sur me l’a confirmé».

Une information que la principale concernée a repartagé, approuvant les propos avancés par l’utilisation d’emojis. Si le papa n’a pas encore réagi, ce dernier a pris soin de supprimer toutes les publications où ils apparaissaient complices sur Instagram, à l’instar d’Aya Nakamura.

En août dernier, l’interprète de «Djadja» et son compagnon ont été placés en garde à vue. Les deux l’ont été pour violences réciproques sur conjoint.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le couple aurait fait appel à la police de leur plein gré après une violente dispute. Seuls quelques objets auraient été cassés. Plus de peur que de mal.

D’ailleurs, Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff passeront tous deux devant le tribunal correctionnel de Bobigny en novembre prochain. Reste à voir quel sera le verdict.

D’ailleurs, ils se sont déjà exprimés à ce sujet. «La femme que j’aime et moi-même allons très bien. Vraiment rien de grave, rien», avait déclaré Vladimir Boudnikoff.