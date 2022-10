Ballon d’Or 2022 : la réaction de Cora Gauthier, l’ex de Karim Benzema (photos)

Ce lundi 17 octobre s’est déroulée la célèbre, et tant attendue, cérémonie du Ballon d’Or. Et c’est finalement Karim Benzema qui s’est vu remettre le fameux prix. Une joie pour Cora Gauthier, son ex, qui a profité pour lui faire une tendre déclaration sur les réseaux sociaux.

Ému, Karim Benzema n’a pas caché sa fierté de se voir attribuer le Ballon d’Or après tant d’années d’épreuves et polémiques. «Je repense à quand j’étais petit. Je n’ai jamais rien lâché. J’ai eu deux modèles dans ma vie : Zidane et Ronaldo. C’est beaucoup de travail, c’est s’entraîner encore et encore. Il y a eu des moments difficiles aussi. Cette période où je n’étais pas en sélection, mais j’ai parlé avec beaucoup de monde, c’était difficile. Cela m’a renforcé mentalement», a-t-il confié.

Ovationnée par toute la salle, la star française a vécu cette nouvelle consécration entouré de sa famille. Son fils Ibrahim, vêtu d’un costume très chic était notamment présent. Du haut de ses 5 ans, il a fait fondre le public quand il est monté sur scène pour rejoindre son papa.

Bien que séparés, Cora Gauthier, la maman du petit garçon, et Karim Benzema sont restés proches et la jeune femme était présente pour féliciter son ex-compagnon. Très émue de voir le père de son fils remporter le Ballon d’Or, la jolie brune a eu du mal à retenir ses larmes. Si son émotion a marqué les internautes, sa plastique de rêve a également fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux.

Une émotion partagée par Cora Gauthier, la mère de son deuxième enfant. «Nous sommes TRÈS fiers de toi», a déclaré la mannequin en Story sur son compte Instagram.