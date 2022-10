Jordan Ozuna splendide : la femme de Karim Benzema s’affiche dans une robe moulante (photos)

Qui a dit qu’à l’automne on ne pouvait pas montrer un bon décolleté ?A noter le dernier fauteuil mode que Georgina Rodriguez a donné avec un look spectaculaire qui a déjà fait beaucoup parler sur Inhstagram, où le mannequin est resté très actif pour se montrer et se couronner comme une diva et une experte de la mode. De plus, elle a rejoint la liste des célébrités qui ont montré que les destinations touristiques en vogue ne sont pas seulement visitées pendant l’été.

Et l’une des meilleures parties d’aller à la plage en automne est que vous pouvez continuer à conquérir avec les vêtements les plus emblématiques qui vous permettent de profiter de la chaleur, mais parmi certaines des combinaisons que les célébrités commencent à montrer, une robe avec décolleté que Georgina Rodríguez portait récemment.

Bien sûr, en parlant de l’une des icônes de mode les plus importantes du moment, je ne pouvais pas ignorer le fait que certaines des tendances de la saison se démarquent dans son look.

S’il y a quelques semaines, la petite amie de Cristiano Ronaldo imposait des robes découpées avec un décolleté audacieux, elle a maintenant montré que l’élégance peut être portée à un autre niveau, pariant toujours sur une image très glamour.

Pour ce faire, elle a laissé de côté les coupes bustier pour en porter une française qui est très flatteuse pour toute occasion ou vêtement, car bien que la star de «I am Georgina» portait une robe, cette forme carrée est également très appréciée dans les chemisiers.

La célèbre femme qui conquiert toujours les tapis rouges des événements internationaux les plus importants, a dévoilé une belle robe ajustée à la silhouette et soulignée par une fronce sur tout le vêtement avec laquelle elle aide à marquer davantage les courbes du corps, mais toujours très discret et élégant, grâce à l’ encolure française que l’on aperçoit en haut.

Pour réaliser un tel design, les manches longues ne sont pas toujours nécessaires et la femme d’affaires argentine vient de le démontrer en portant des bretelles épaisses qui maintiennent la couleur bleu vif de la robe.

La principale caractéristique du décolleté français est qu’il permet d’exposer la partie supérieure du torse sans avoir recours à des coupes plus prononcées, qui, bien qu’elles soient magnifiques, peuvent finir par paraître hors de tendance cet automne.

Quelque chose qui ne peut pas passer inaperçu à propos de ce beau look, c’est que c’est une idée parfaite à utiliser à tout âge, car s’il a l’air très jeune pour les femmes de moins de 35 ans, pour les femmes plus âgées, il peut devenir l’alternative parfaite pour équilibrer glamour avec élégance et obtenir un image parfaite.

Bien que la séance photo de Georgina Rodríguez ait été prise dans une destination très chaude et ensoleillée, une combinaison qui nous fait automatiquement penser à la plage, elle peut aussi être emmenée dans toutes sortes d’endroits comme pour être élégante au bureau si on parie sur des couleurs sombres, ainsi que pour les événements formels si des talons sont ajoutés et même pour un dîner si un décolleté comme celui-ci est combiné avec un long manteau.