Thibaut Courtois furieux lâche la vérité : «Vous gagnez la Liga et les Champions à la septième place…»

Le footballeur Karim Benzema a révélé aujourd’hui que remporter le Ballon d’Or est un «rêve d’enfant», réalisé à l’âge de 34 ans, en tant qu’attaquant du Real Madrid espagnol et de la France.

«Avoir ce trophée devant moi est une source de fierté. Je repense à quand j’étais petit, à tout le travail, je n’ai jamais lâché… C’est un rêve d’enfant, j’ai grandi avec ça dans la tête», a assumé l’international français, qui succède à Lionel Messi.

Benzema, d’origine algérienne, a grandi à Lyon dans le quartier en conflit de Bron, sauvé par un football qui l’a éloigné des problèmes et l’a fait travailler pour atteindre le niveau de l’une de ses plus grandes idoles, le Brésilien Ronaldo Nazário.

«C’est le Ballon d’Or du peuple. Ce rêve d’enfant a beaucoup de travail et aussi beaucoup de moments difficiles, comme quand je n’ai pas pu aller en équipe nationale. Mais je ne me suis pas laissé abattre, j’ai continué à travailler à l’entraînement, pensant que j’ai eu de la chance de jouer au football. Je suis fier de ma carrière», a-t-il assumé.

Benzema s’est souvenu de l’humble famille, a dédié le trophée à sa mère, qui monterait sur scène, comme son père et son fils, et a rappelé qu’«il n’y a pas d’âge» pour devenir le meilleur du monde du football, en étant le plus vétéran, depuis le britannique Matthews en 1956.

«Il n’y a pas d’âge, chaque jour plus de joueurs après 30 ans montrent une volonté de s’améliorer. Je m’entraîne plus que d’autres et cela m’a permis, après 30 ans, de toujours garder le rêve de gagner, d’évoluer», a-t-il souligné.

Il a également fait l’éloge de «l’idole» Ronaldo Nazário, estimant qu’«il n’y a pas d’autre attaquant» comme le Brésilien et que ce qu’il a fait «est impossible à répéter», le qualifiant de «phénomène» pour tous les attaquants.

Le Ballon d’Or est une récompense décernée par le magazine français France Football qui, depuis 1956, récompense le meilleur joueur de l’année (jusqu’en 1994 uniquement le meilleur Européen à jouer en Europe) et récompense aujourd’hui le meilleur footballeur de l’époque.