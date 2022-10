Florentino Pérez : «Kylian Mbappé ? Je ne le lis même pas. On a Vinicius et Rodrygo, je les vois…»

Le président du Real Madrid a minimisé les échecs du transfert de l’attaquant français.

Juste après la cérémonie du Ballon d’Or ce lundi, Florentino Pérez a de nouveau été confronté à des questions liées aux échecs du transfert de Mbappé et n’a pas hésité à y répondre.

«Mbappé? Ce n’est pas que ça me dérange. En fait, je ne lis même plus à ce sujet. Nous avons un avenir spectaculaire dans notre attaque. Nous avons Vinícius et Rodrygo, qui sont de vraies stars, et je les vois comme des Ballons d’or», a-t-il tiré dans des déclarations aux journalistes.

Concernant la nomination de Benzema comme meilleur joueur du monde, le président des Merengues a souligné la justesse de l’attribution.

«C’est juste et mérité. C’est le meilleur des trois ou quatre dernières années. C’est un neuf qui est un mélange de Ronaldo Nazario et de Zinedine Zidane», a-t-il ajouté.

Rappelons que, l’été dernier, Kylian Mbappé était proche de se diriger vers l’emblème du Santiago Bernabéu, cependant, il a fini par rester au PSG, ce qui a laissé une certaine atmosphère de tension entre le joueur et la structure du Real Madrid.