Gerard Piqué a-t-il été rejeté par sa désormais petite amie ?

L’entraîneur parisien Christophe Galtier revient sur le penalty transformé de Neymar après le match nul entre le PSG et Monaco (1-1). Il affirme que Kylian Mbappé était le tireur numéro un, mais la hiérarchie peut changer selon les circonstances.

L’entraîneur du PSG a notamment regretté le manque de mobilité de son équipe en première période, qui a vu l’ASM ouvrir le score. «On a eu un adversaire qui nous a posé beaucoup de problèmes. On a manqué de mobilité, de plus de mouvements. On étaient souvent dos au but adverse.

J’ai demandé plus de mobilité en seconde période ainsi que plus de profondeur. Cela nous a donné plus de possibilités, on mérite de gagner la seconde période».

Christophe Galtier a également révélé que c’est Kylian Mbappé qui aurait dû tirer le pénalty mais que le champion du monde a laissé Neymar s’en charger, histoire de mettre un terme à la polémique ayant opposé les deux joueurs contre Montpellier (5-2) : «Kylian était tireur de pénalty 1 mais j’ai vu que Kylian l’a offert à Neymar et l’a félicité».