Suprise ! Dani Alves a choisi son footballeur brésilien préféré de tous les temps

Dani Alves a reconnu que la magie de personnalités offensives telles que Ronaldo Nazário, Ronaldinho ou Romario l’avait rendu plus amoureux du football, mais, en raison de problèmes de position, sa plus grande idole était une autre légende brésilienne très spéciale.

Pendant quelques mois, lors d’un entretien avec les médias officiels de la FIFA, la récente signature du FC Barcelone a identifié le légendaire Cafu comme sa plus grande inspiration dans le monde du football.

Pour une question de position, d’origine et d’histoire de vie, le triple champion de l’UEFA Champions League, qui vient d’être champion olympique, a déclaré qu’il avait toujours vu l’éternel capitaine de l’équipe nationale du Brésil comme son modèle au plus haut niveau.

Caf, l’idole éternelle de Dani Alves

«J’ai adoré la magie de Ronaldinho et Romario. Mais mon modèle était Cafu. Nous n’avons jamais imaginé que nous pourrions être des magiciens. Nous nous battions pour réussir. Ma référence était Cafu. Son histoire et la façon dont il s’est battu m’ont vraiment inspiré. C’est pourquoi je déteste quand les gens me comparent à lui. J’ai le plus grand respect pour Cafu et je n’aime pas ces débats. C’est une légende», a déclaré Dani, dans des propos (2021) recueillis sur la page FIFA.com.

Double champion du monde, double Copa América, champion de la Coupe des Confédérations, champion de l’UEFA Champions League et double champion de la Copa Libertadores.

De plus, il est le seul footballeur à avoir disputé trois finales de Coupe du monde et détient le record du joueur avec le plus de matches (142) joués dans toute l’histoire de l’équipe nationale brésilienne.

Il est impossible de ne pas ressentir d’admiration pour Cafu. Sans aucun doute, l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Cafu était champion de Serie A avec l’AS Roma et l’AC Milan. Ses meilleurs moments en Europe ont été dans le football italien.

Cafu a été choisi comme l’un des trois meilleurs défenseurs de toute l’histoire dans la dynamique Ballon D’Or Dream Team organisée par France Football pour sélectionner le meilleur XI de tous les temps. Héritage éternel.