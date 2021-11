Karim Benzema : l’attaquant français a évoqué les 9 plus complets qu’il ait vu

Lionel Messi fait partie des grands candidats au Ballon d’Or 2021, et il le sait. Cependant, ce n’est pas un problème qui vous inquiète ou vous hante. Si cela arrive, merveilleux. Gagner le septième serait une folie totale. Mais s’il n’arrive pas, si un autre collègue finit par le prendre, il n’y aura pas de frustration.

Avec ou sans récompense individuelle, le génie argentin n’oubliera jamais cette année. Et celui qui a finalement réussi à décrocher son premier titre avec l’équipe nationale argentine. Relever un titre avec La Albiceleste est la récompense qui lui manquait, la conquête dont elle avait besoin.

«La boule d’or ? La vérité, c’est que je ne pense pas. Ma plus grande récompense cette année a été ce que j’ai pu accomplir avec l’équipe nationale, après avoir combattu et combattu si fort pour cette reconnaissance, pour cet exploit. C’était le meilleur pour tout ce qu’il en coûtait. Et si le Ballon d’Or venait, ce serait extraordinaire, donc ça voudrait dire pouvoir en gagner un de plus, le sept, ce qui me paraît fou. Mais sinon, il ne se passe rien non plus. J’ai déjà atteint l’un de mes grands objectifs (gagner avec votre équipe nationale) et la vérité est que je suis très heureux de ce qui s’est passé. Et au Ballon d’Or, quoi qu’il arrive», a déclaré le PSG 30, dans une interview au journal Sport.

Tout semble indiquer que le Ballon d’Or se jouera entre Lionel Messi et Robert Lewandowski. Quoi qu’il arrive, il y aura des plaintes et des désaccords (quelque chose de normal). Ce que l’on ne peut nier, c’est que les deux ont fait suffisamment de mérite pour être récompensés

Le 29 novembre, le résultat sera connu à Paris. Le premier de Robert Lewandowski ou le septième de Lionel Messi ? Dans quelques semaines on le saura.

Lionel Messi a remporté le Ballon d’Or en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019. En plus d’être le grand vainqueur des Ballons d’Or, Lionel Messi est le footballeur avec le plus de Souliers d’Or (6) et le plus de récompenses pour le Meilleur Constructeur de Jeu selon l’IFFHS. Irréprochable.