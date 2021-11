Les 3 légendes du football mondial qui veulent que Karim Benzema remporte le Ballon d’Or 2021

Il est l’un des meilleurs footballeurs du monde et s’est imposé comme l’un des meilleurs attaquants de l’époque. Pourtant, Karim Benzema n’ose pas se mettre sur la même marche du bélier qui l’a le plus inspiré.

Dans une interview avec ESPN FC, Karim Benzema a une nouvelle fois fait l’éloge de Ronaldo Nazário da Lima, connu internationalement sous le nom d’El Fenómeno. Le double champion du monde était son modèle. Et il l’a identifié comme l’attaquant le plus complet qu’il ait pu voir.

«Ronaldo, je l’ai dit et je le répète, il est mon modèle. Le seul attaquant pour qui il accepterait d’être sur le banc, c’est lui. C’est grâce à lui que j’ai commencé à faire de l’élastique, le même mouvement que lui, même s’il l’a fait 1000 fois plus vite. Il m’a fait aimer le football. Zizou était là aussi, mais, à ma place, Ronaldo a été celui qui a révolutionné le rôle de l’attaquant. Pour moi, c’est l’attaquant le plus complet, un modèle. Si vous voulez apprendre quelque chose sur l’attaquant, vous devez regarder R9. Je ne pense pas que ce soit juste moi, nous le sommes tous. La première fois que je l’ai rencontré, c’était ici (au Real Madrid). C’était un garçon. Il m’a fait très plaisir et a rendu mon cœur heureux car c’est grâce à lui que je joue au foot aujourd’hui».

Ronaldo Názario a remporté le Ballon d’Or à deux reprises : 1997 et 2002. Il est le plus jeune joueur à avoir remporté le trophée individuel de France Football. Il l’a fait à l’âge de 21 ans.

Ronaldo Nazário a inscrit 15 buts et 4 passes décisives en 19 matchs disputés en Coupe du monde. Champion du monde étant le meilleur buteur de Corée-Japon 2002. Impressionnant ce qu’il a réalisé malgré deux graves blessures au genou.