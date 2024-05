Pour Jamal Musiala, il n’y a plus de débat : voici le dieu du football entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Jamal Musiala vient de donner une réponse très tranchée sur celui qu’il considère comme le meilleur footballeur de tous les temps entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Contrairement à de nombreux joueurs de sa génération, le joyau du Bayern Munich n’a pas eu beaucoup de mal à donner une réponse définitive. Selon lui, il n’y a plus de débat sur l’identité du meilleur joueur de la planète football.

Lors d’un entretien avec Serge Ibaka pour les médias officiels du club bavarois, l’international allemand a clairement indiqué que le plus grand joueur de tous les temps est argentin, porte le numéro 10 dans le dos, a remporté la Coupe du monde, est le plus grand Ballon d’Or et s’appelle Lionel Andres Messi Cuccittini.

Jamal Musiala a choisi le goat entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo



La question qu’on lui a posée est la suivante : «Qui est le meilleur joueur du monde, Messi ou Cristiano ?» L’héritier du numéro 10 de l’équipe nationale allemande, qui sait déjà ce que c’est que d’être le MVP de la saison dans l’équipe première du Bayern Munich, a simplement répondu : «Pour moi, c’est Messi».

Jamal Musiala a déjà fait savoir qu’il avait grandi avec le Barça et Lionel Messi. Cependant, c’est la première fois qu’il prend directement position dans le débat sur le titre de champion du monde. Et sa prise de position a confirmé qu’il ne se contente pas d’idolâtrer le génie argentin, mais qu’il le considère comme le plus grand et le plus impressionnant talent ayant jamais existé sur l’ensemble de la planète football.