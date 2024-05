Jamal Musiala est clair : «c’est le seul et unique dans le monde du football»

L’actuel numéro 10 de l’équipe nationale allemande a défini le génie argentin comme la plus grande idole qu’il ait eue dans le monde du football.

Ronaldinho et Neymar Junior sont également les faiblesses footballistiques de l’actuel joueur du Bayern Munich. Cependant, le crack qui l’a le plus inspiré est le champion du monde de Rosario.

Son top 3 des génies ? Messi, Neymar et Ronaldinho Gaúcho

Musiala : «Messi est mon idole absolue». Le journal Marca lui a posé la question suivante : «Messi est-il votre idole absolue ?» Le joueur de 21 ans a répondu : «Oui, je l’ai beaucoup admiré et il m’a toujours fasciné. J’ai grandi en regardant Leo et Neymar. Ils étaient mes préférés parce qu’ils m’amusaient beaucoup et apportaient beaucoup de joie au jeu. Je m’arrêtais toujours pour les regarder. Leo marquant des buts ou Neymar faisant des tours de passe-passe avec le ballon. Ensuite, j’allais dans le jardin et j’essayais de les imiter. J’ai toujours été un fan».

Il avait même le maillot numéro 19 de Lionel Messi : «J’étais heureux. Je portais ce maillot quand j’étais petit à cause de mon admiration pour lui. J’ai toujours été inspiré par sa façon de jouer et j’ai regardé ce qu’il faisait pour voir si je pouvais l’imiter, pour devenir un joueur de haut niveau».

Il ne sert à rien de se comparer à une légende comme Messi. Musiala construit petit à petit son propre chemin dans l’élite : «Je ne pense pas pouvoir me comparer en quoi que ce soit à Messi, c’est presque une mission impossible. Je pense qu’il est inutile de me comparer à Leo ou à n’importe quel autre joueur. Je prends mon métier année par année et je continue à travailler pour essayer d’être meilleur et de gagner des titres pour mon équipe. C’est seulement ainsi qu’ils viendront, c’est certain».

Musiala a eu l’honneur d’affronter Messi lors des tours KO de la Ligue des champions de l’UEFA en 2022/23. Et, heureusement pour lui, les deux matches ont été remportés par le Bayern Munich.

Partager le terrain avec le GOAT, qui était sa référence et sa plus grande source d’inspiration, est quelque chose qu’il chérira à jamais.