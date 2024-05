Selon l’IA, le fils de la reine Letizia et du roi Felipe ressemblerait à ça !

La technologie de l’intelligence artificielle nous permet d’entrevoir à quoi ressemblerait l’hypothétique fils de la reine Letizia et du roi Felipe, grâce à l’application populaire FaceApp.

En se basant sur les caractéristiques de la princesse Leonor et de l’infante Sofía, on suppose que le jeune homme pourrait avoir des similitudes avec les enfants de l’infante Cristina, tels que Juan ou Pablo Urdangarín, avec des cheveux blonds et des yeux clairs.

Bien que la reine Letizia ait 51 ans et qu’il soit peu probable qu’elle décide de redevenir mère, l’intelligence artificielle a créé une représentation de ce à quoi ressemblerait l’enfant que les monarques espagnols n’ont jamais eu.

La princesse Leonor a connu une croissance remarquable au cours de son séjour à l’académie militaire, faisant preuve d’une maturité qui se reflète sur son visage. Bien qu’elle conserve une certaine tendresse, son apparence n’est plus celle de la petite fille qui accompagnait ses parents lors des événements officiels.

D’autre part, Sofia, à l’arrière-plan, entretient une relation étroite avec sa sœur, Sofia, qui reçoit peut-être des conseils de Leonor maintenant qu’elle commence le lycée au Pays de Galles. Les deux filles de Letizia sont décrites comme belles et charmantes.

Le mystère de l’apparence du fils de Felipe et de l’Asturienne soulève des questions sur d’éventuelles similitudes avec d’autres membres de la famille royale, comme l’ancien émérite Juan Carlos I ou le caractère vif de Froilán.

Bien que la reine Letizia et le monarque ne semblent pas envisager l’idée d’agrandir la famille pour le moment, l’intelligence artificielle nous offre une représentation visuelle de ce fils hypothétique, soulignant son attrait physique similaire à celui de son cousin Pablo Urdangarín.

Bien que le roi Felipe ait exprimé par le passé son désir d’avoir “plus de trois mais moins de cinq” enfants avec Letizia, il n’y a pour l’instant aucune nouvelle addition à la famille royale espagnole en vue.