Mélanger 2 feuilles de laurier avec du bicarbonate de soude : le résultat vous laissera sans voix

Dans une société de consommation comme celle dans laquelle nous vivons aujourd’hui, nous avons tendance à croire que certains produits sur le marché sont indispensables. Cette croyance nous a été inculquée par les fabricants, mais en réalité, nous pouvons aussi effectuer des tâches ménagères avec des ingrédients naturels. Deux feuilles de laurier et un peu de bicarbonate de soude résoudront un problème courant.

Deux feuilles de laurier et un peu de bicarbonate de soude : c’est tout ce qu’il faut pour éviter les désagréments

La lecture est un bon exercice à tout âge. Et même si les appareils électroniques modernes nous permettent d’y renoncer, la version papier des livres a un charme unique. Les feuilleter procure un plaisir impossible à reproduire et certains tomes sont si rares qu’il n’existe pas de version pour smartphones et tablettes.

C’est ainsi que l’on peut avoir une librairie, où l’on garde bien en vue ses derniers achats et ses ouvrages les plus chers. Mais même eux ne sont pas à l’abri des facteurs extérieurs. Des négligences répétées vous conduiront à les abîmer, alors essayez de leur consacrer une tranche de votre temps. Oui, entre le travail et la famille, nous avons de moins en moins de temps. Pourtant, il suffit de peu de choses pour en prendre soin et sans dépenser une fortune.

Si vos livres commencent à sentir mauvais, vous savez ce qu’il vous faut ? Du bicarbonate de soude ! Un ingrédient naturel, utile en de nombreuses occasions, à tel point que nous le recommandons souvent dans ces pages. Mélangez deux cuillères à soupe dans 250 ml d’eau chaude et le tour est joué. De plus, vous avez probablement déjà du bicarbonate de soude dans votre garde-manger, vous n’avez donc pas besoin d’aller l’acheter.

Quant au laurier, il vous aide à vous débarrasser des “hôtes indésirables” : insectes, amateurs de pages et d’encre. Comme nous l’avons dit au début, insérez quelques feuilles de la plante au milieu de votre livre : ils cesseront de vous importuner. Vous pouvez également utiliser de la lavande et de la menthe, dont les arômes peuvent à leur tour agir comme un répulsif.