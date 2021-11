Incroyable ! Raheem Sterling a choisi les 5 footballeurs pour sa Dream Team

Un match nul contre la Serbie a suffi pour que le Portugal se qualifie pour la Coupe du monde du Qatar 2022 via un billet direct. Malheureusement pour leur cause, avec le but à l’heure d’Aleksandar Mitrovic, l’équipe dirigée par Cristiano Ronaldo a perdu (1-2) à l’heure. Et avec ce résultat, ils ont été envoyés aux éliminatoires de l’UEFA.

Quelques secondes seulement après la fin du match, les caméras de TNT Sports Brasil ont capturé l’agacement et la frustration de l’actuel Manchester United 7.

Il y a eu un moment où il a semblé qu’El Bicho reprochait quelque chose à Fernando Santos. Cependant, le DT de l’équipe portugaise dément que ce soit contre lui.

Selon la version du coach, CR7 était surtout en colère car il se souvenait que, lors du match disputé en Serbie (2-2), ils n’avaient pas validé un score qui aurait dû monter au tableau d’affichage.

Si ce but avait compté (comme cela aurait dû arriver), le Portugal fêterait aujourd’hui sa qualification directe pour la prochaine Coupe du monde. D’où la colère.

«(Cristiano) Il a dit qu’en Serbie, il avait marqué un but à la dernière minute et que l’arbitre ne l’a pas marqué. C’est ce qu’il disait. C’est un emportement, c’est tout à fait normal, j’étais frustré. À la fin d’un match, personne n’expliquera ce qui s’est passé et ce qui ne s’est pas passé», a déclaré l’entraîneur champion de l’Euro 2016, selon O Jogo.

Le Portugal aura plusieurs mois pour se remettre. Ce 26 novembre, après le tirage au sort, il saura qui sera son rival en demi-finale de reclassement et qui sera son éventuelle finale dans le duel décisif pour la place au Qatar 2022. Le mois clé sera mars.

Ce ne sera pas la première fois que Cristiano Ronaldo participera aux éliminatoires de la Coupe du monde. Au Brésil 2014, il a dû le vivre. Et il était essentiel pour son pays d’assister au tournoi international (il a inscrit 4 buts contre la Suède de Zlatan Ibrahimovic).

Le Portugal a participé à 5 Coupes du monde d’affilée. Sa dernière absence était en France 1998.