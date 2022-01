Dolores Aveiro : la mère de Cristiano Ronaldo pleure… à cause du footballeur

Dolores Aveiro est devenue la protagoniste des réseaux sociaux en nous offrant l’un des moments les plus émouvants du dernier jour de l’année.

Le 31 décembre est toujours un jour très spécial dans la famille de Cristiano Ronaldo. Le joueur de Manchester United et sa famille célèbrent non seulement les allées et venues de la nouvelle année, mais aussi commémorent l’anniversaire de leur matriarche, Dolores Aveiro, qui fête ses 67 ans entourée de ses proches après une année compliquée en raison de la pandémie.

La star portugaise a tenu à féliciter sa mère via les réseaux sociaux avec un message émouvant sur son profil Instagram. «Félicitations à la meilleure mère du monde, une guerre qui m’a toujours appris à ne pas abandonner. La meilleure grand-mère que mes enfants puissent rêver d’avoir. Je t’aime mère. Un bisou», écrit Cristiano à côté d’une photo d’une Dolores Aveiro souriante.

La publication de Cristiano compte déjà près de quatre millions de «j’aime» et des milliers de commentaires sur Instagram soulignant les bons vœux de Marcelo, Miguel Paixão ou le profil officiel du Sporting Club de Portugal, entre autres, envers sa mère en un jour aussi spécial comme celui-ci. Parmi toute cette multitude de félicitations, la publication faite par la sœur de l’attaquant, Katia Aveiro, se démarque.

Les larmes de Dolores Aveiro

Katia Aveiro a tenu à partager sur son compte Instagram le moment exact où sa mère a lu le message du Portugais. L’émotion en surface, Dolores Aveiro ne peut s’empêcher de verser des larmes de joie devant ce qu’elle lit sur son téléphone portable.

«Je voulais publier une photo, mais heureusement j’ai enregistré ce moment qui dépeint bien cette mère que nous avons. Elle lisait la publication de son fils ici», commence par dire la chanteuse.

«Elle est notre force, elle est l’amour en personne, l’amour qu’elle a planté dans le cœur de chacun d’entre nous. Merci d’être la mère que tu es. Que Dieu vous donne plus de santé et plus d’années de vie pour qu’il y ait encore des moments comme celui-ci où l’amour est souverain et où seul ce sentiment compte. Joyeux anniversaire à notre María Dolores», conclut Katia Aveiro.