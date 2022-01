Mbappé va battre un record énorme et va ridiculiser Messi et Cristiano

Mbappé est libre de négocier un pré-contrat avec l’équipe de son choix. Mais selon divers médias, cela aurait une prime de 90 millions d’euros.

Décidément Kylian Mbappé est entré dans ses 6 derniers mois en tant que joueur du Paris Saint Germain, c’est-à-dire que désormais le Français peut négocier un pré-contrat avec l’équipe qu’il souhaite libérer en juin.

Malgré cela, dans cet accord précontractuel entre en jeu une somme d’argent importante, qui est la prime du transfert, de sorte que le transfert gratuit, bien qu’il soit bien moins cher qu’une opération normale, ne serait pas disponible. vraiment.

A ce jour, Mbappé est libre de négocier

Selon la page Fichajes.com, cette prime de transfert avoisine les 90 millions d’euros, la plus chère de l’histoire. Dépassant celui de footballeurs comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo.

Plusieurs médias assurent que le Real Madrid serait prêt à payer cette somme, et qu’il se positionnerait déjà comme le premier candidat à prendre le footballeur.

Malgré cela, de l’environnement du footballeur, il assure qu’il n’y aura pas de pourparlers avant mars, mais nombreux sont ceux qui espèrent que le mois de janvier sera décisif à cet égard.

Outre le Real Madrid, plusieurs équipes inattendues sont apparues sur la liste pour tenter de convaincre Mbappé, mais de l’entité blanche, elles sont très optimistes quant à la conclusion de la signature dans les prochains mois.

Quand le Real Madrid et le PSG jouent-ils pour la Ligue des champions ?

A défaut de confirmation de la date officielle, le match aller est prévu fin février, et le match retour décisif début mars. Ce sera sans aucun doute la plus belle rencontre à voir, et tout le monde attend la date pour voir ce qui se passe.