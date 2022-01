La malédiction qui hante le PSG, pour laquelle Mbappe ira gratuitement au Real Madrid

Un fait curieux qui pourrait unir trois meilleurs buteurs de l’histoire du Paris Saint-Germain affirme qu’ils ont quitté l’institution de la capitale de la France sans laisser un euro à l’institution.

C’est arrivé avec Cavani, Ibarimovic et cela pourrait arriver, si un accord n’est pas trouvé, avec Mbappé. Une malédiction que Florentino, espère-t-il, s’accomplit une fois de plus.

Face à la possibilité de quitter le Parc des Princes sans laisser un euro à Kylian Mbappé, le footballeur français d’origine algérienne et camerounaise qui évolue au poste d’attaquant du Paris Saint-Germain en Ligue 1 française, il est à noter qu’un un fait curieux le relie à d’autres fissures qui ont laissé le projet des cheikhs à un coût nul. Plus précisément les deux autres meilleurs buteurs de l’institution, Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimović.

Cavani et Ibrahimovic sont partis sans frais pour le PSG. Mbappé le fera-t-il aussi ?

L’international uruguayen et le Suédois ont tous deux vécu dans un contexte assez similaire à celui que connaît Mbappé à ce stade de la saison. A l’été 2016 et 2020, les offres sont arrivées pour le premier et le deuxième meilleur buteur de l’histoire du PSG, à qui il restait un an de contrat.

Des mois ont passé, des déclarations croisées, même Edinson Cavani a dû rester dans le public pendant six mois à la suite de ses discussions avec Leonardo, mais ils sont partis sans frais.

Plusieurs années après quelques sorties dramatiques et sans frais de deux joueurs dont les signatures sont sorties à plus de 100 kilos, le Paris Saint Germain est plus proche que jamais de voir un autre talent millionnaire s’épuiser sans laisser un euro sur les comptes du PSG.

La Fédération Internationale de Football Association (universellement connue sous son acronyme FIFA), l’institution qui régit les fédérations de football dans le monde, a un règlement qui a fêté ses 20 ans en septembre dernier.

Il permet à un joueur professionnel d’avoir «la liberté de signer un contrat avec un autre club si sa relation avec le club actuel a expiré ou expirera dans un délai de six mois», selon l’article 18.3 du Règlement mondial des transferts. Depuis hier, Kylian peut contacter l’institution de son choix pour définir son avenir.

Combien de millions par saison le PSG propose-t-il à Mbappe de renouveler son contrat ?

Afin de fermer Kylian Mbappé, il devra surmonter la dernière offre faite à l’attaquant de l’Equipe de France de Football. L’attaquant français aurait refusé un salaire supérieur à celui de Leo Messi et Neymar, qui gagnent respectivement 40 et 35 millions, selon Le Parissien.

L’offre du PSG à Mbappé aurait été nette de 45 millions d’euros pour le joueur en échange d’une caution de deux ans, avec une nouvelle validité jusqu’au 30 juin 2024.